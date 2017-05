La reprise aujourd’hui à 17 heures

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Les Kabyles reprendront le chemin des entraînements cet après-midi à 17h, au stade du 1er novembre, pour préparer le prochain match face à l’O Médéa. Un grand travail attend le staff technique. Certes, la JSK a réalisé l’essentiel face au RCR, néanmoins plusieurs lacunes subsistent en défense et en attaque. En plus de combler ces lacunes, le staff technique kabyle travaillera aussi le volet psychologique qui est très important. Le staff technique kabyle ne laissera rien au hasard et tentera d’exploiter cette trêve de la meilleure façon possible. L’objectif est que la JSK réussisse une belle opération face à l’O Médéa. Par ailleurs, nous apprenons que l’attaquant Hadi Boulaouidet ne souffre de rien de grave, après les douleurs qu’il a ressenties à la cheville. Le joueur se préparera avec ses équipiers le plus normalement du monde.

M L.