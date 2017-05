«Le maintien passe par une victoire face à Médéa»

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

L’attaquant Mehdi Benaldjia croit toujours en les chances de son équipe d’assurer son maintien. Dans cet entretien, il parle de la victoire face au RCR et du prochain match face à l’O Médéa

La Dépêche de Kabylie : Un commentaire après votre victoire face au RCR ? Mehdi Benaldjia : Notre victoire est amplement méritée, face à un concurrent direct pour le maintien. C’était à un match à six points et nous l’avons joué avec la ferme intention de le gagner. Dieu merci, nous avons engrangé des points, ce qui nous permet de souffler un peu. Nous remercions infiniment nos supporters et leur dédions cette victoire.

Vous jouerez donc les prochains matchs avec plus de confiance…

En effet, cette victoire est très bonne pour le moral, surtout que nous l’avons remportée devant un concurrent direct pour le maintien. Elle nous motivera beaucoup pour la suite du parcours. Il nous reste encore trois matchs à jouer et nous les disputerons avec la ferme intention de les gagner. Notre seul souci est de sauver la JSK et pour cela nous ne lésinerons pas sur les efforts.

Le DRB Tadjenant a gagné à Batna, ce qui n’arrange pas vos affaires…

Le résultat du DRB Tadjenant ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse ce sont nos résultats à nous. Notre destin est entre nos mains et nous pouvons assurer le maintien sans nous soucier des résultats des autres clubs. Nous viserons le maximum de points lors des prochains rendez-vous et inchaalah la JSK se maintiendra en Ligue 1 Mobilis.

Cela passe par un bon résultat face à l’O Médéa, n’est-ce pas ?

Le match face à l’O Médéa est en effet décisif pour le reste du parcours. Nous devons impérativement gagner ce match et faire un grand pas pour assurer notre maintien. Nous le préparerons convenablement et ferons tout pour revenir avec les trois points inchaalah. Certes le match sera difficile, nous nous le jouerons avec la ferme intention de le gagner pour quitter la zone rouge définitivement. Le championnat observe une trêve, cela vous arrange-t-il ? Que le championnat observe une trêve ou pas, nous préparerons convenablement les prochains rendez-vous. Nous travaillons durement aux entraînements, car nous voulons terminer cette saison sur une bonne note. Notre seul objectif est le maintien, donc il est hors de question de lâcher prise durant ces trois derniers matchs. On est condamnés à les bien négocier.

On vous laisse le soin de conclure…

Je demande à nos supporters de rester derrière l’équipe jusqu'à la fin de la saison. Ce sont eux la force de l’équipe et c’est avec leur soutien que la JSK se maintiendra en Ligue 1.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi