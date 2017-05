Rezki et d’autres joueurs aujourd’hui devant la CRL

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Le président du conseil de gestion du MOB, Mustapha Rezki, sera aujourd’hui à Alger afin de défendre la cause du club au niveau de la CRL.

Cette dernière a convoqué pour aujourd’hui plusieurs joueurs qui ont déposé leur contrat au niveau de la structure que préside Heddadj, les joueurs concernés sont Bencherifa, Messaadia, Khadir, Rahmani et Bentayeb. La direction du club a préparé un dossier sur chaque joueur avec des bons de versements et un rapport de l’huissier de justice sur les absences non justifiées de certains. Les nouveaux responsables du club tenteront de défendre les intérêts du club. Ils se disent prêts à libérer tout joueur qui le désire, à condition de se concerter et de négocier sa lettre de libération. Signalons que la semaine passée, Salhi et le président Rezki ont été entendus par les responsables de la CRL et le verdict sera rendu aujourd’hui.

Une dizaine de joueurs seront libérés

La nouvelle direction du MOB songe sérieusement à dégraisser l’effectif en établissant une liste de pas moins de 10 joueurs qui seront remerciés à la fin de la saison. Il s’agit de joueurs qui n’ont pas donné satisfaction ou fait preuve d’indiscipline. Cette liste, qui comprend les joueurs ayant déposé leur dossier au niveau de la CRL et d’autres, pourrait être discutée avec le nouveau coach qui drivera le club la saison prochaine.

Rezki aurait besoin d’un quitus du CSA

D’après une source proche du CSA/MOB, Mustapha Rezki, président du CSA et président du conseil de gestion de la SSPA/MOB, doit revenir à l’assemblée générale du CSA/MOB pour avoir le quitus nécessaire pour présider le conseil de gestion, d’après la nouvelle règlementation régissant les associations sportives, chose qui obligera Mustapha Rezki à organiser dans les prochains jours l’AG du CSA.

Z. H.