Les petites catégories s’illustrent

Par DDK | Il ya 24 minutes | 59 lecture(s)

Contrairement à leurs aînés qui peinent dans ce palier de la division d’honneur, ayant terminé la saison en quatrième position, derrière l’US Soummam, le SRB Tazmalt et le SS Sidi-Aïch, les jeunes équipes du Racing club de Seddouk se sont distinguées de fort belle manière, en remportant avec panache le titre de champion de wilaya de l'exercice 2016-2017 en U20, U17 et U14.

Ils terminent leader du groupe Honneur chez les U20 avec 71 points au compteur soit un écart 10 point sur leur poursuivant immédiat, le SRB Tazmalt. En 26 matchs joués, les poulains de Mohand Bounzou ont réalisé 23 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite. Ils ont la meilleure attaque et la meilleure défense avec 130 buts inscrits, contre 13 encaissés. C'est une bonne chose pour cette formation qui, dans quatre ou cinq ans, verra ses éléments à coup sûr incorporés dans l'équipe fanion. Ces petits épatent à chaque fois qu’ils rentrent sur le terrain, avec leur technicité et leur gabarit lors des différents rencontres. D’ailleurs, plusieurs joueurs de cette catégorie ont souvent joué dans l’équipe senior. Les U14 ont également décroché le titre de champion de leur groupe, tout comme les U17 qui sont champions de leur groupe. Le Racing de Seddouk sera certainement très fort à l'avenir, puisque la pâte existe et la relève est prête déjà. Il suffit de leur faire confiance et les prendre en charge, mais surtout éviter la déperdition et la saignée comme chaque fin de saison. La balle est donc dans le camp des dirigeants qui doivent mettre tous les moyens nécessaires, pour que le RC Seddouk, aille de l’avant et réussira un bon parcours en championnat et pourquoi ne pas, viser carrément l’accession qui lui fuit depuis quelques années déjà. La patte existe et il suffit de bien la mettre dans de meilleures conditions possibles, pour qu’elle fasse d’autres exploits à l’avenir et décrocher d’autres consécrations en championnat ou en coupe de wilaya de Bejaïa.

Samy H.