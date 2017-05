Par DDK | Il ya 25 minutes | 61 lecture(s)

Perdre une accession lors du dernier round du championnat ne peut qu’engendrer une énorme déception, puisque les efforts de toute une saison n’ont pas abouti à cet objectif premier, bien que l’USBD aura réussi à marquer de son empreinte son premier exercice en DNA.

C’est le constat fait au sein de cette équipe de l’US Beni Douala qui, durant tout le parcours, a été un potentiel candidat à la montée au palier supérieur. Avec un effectif riche, la formation dirigée par l’entraîneur Sofiane Nechma a incontestablement produit des prestations de grande qualité, alliant spectacle et réalisme au grand bonheur des supporteurs qui croyaient dur comme fer à l’accession. Rater un championnat lors de l’ultime journée du championnat ne peut que faire naître énormément de regrets, surtout lorsque l’on a été constamment à la première loge. Cette situation vécue par l’équipe chère à Hocine Ammam, qui avait tant cru à une montée au palier supérieur pour, en fin de compte, se faire coiffer sur le fil par le RCK lors de l’ultime journée. Cette désillusion de l’USBD ne doit en aucun cas nous faire oublier l’excellent parcours réalisé par les camarades de Hadj Kaci qui n’ont pas démérité tout au long de cette saison. Maintenant que la messe est dite, avec l’accession de la formation de Kouba, il revient aux dirigeants de l’équipe de penser dès à présent à la nouvelle saison pour l’entamer dans les meilleures conditions. Si les dirigeants arrivent à garder le même effectif, il ne fait pas de doute que l’équipe d’Ath Douala aura encore son mot à dire lors du prochain exercice. Quant à l’accession, ce n’est que partie remise. Les dirigeants se préparent d’ores et déjà, pour le prochain exercice et comptent mettre leur expérience en œuvre, pour tirer encore vers le haut de la pyramide et parmi les grands clubs de l’élite nationale, en réalisant ce rêve qui leur a échappé cette saison. Comme on dit, l’orage est passé, place maintenant aux préparatifs de la prochaine saison. Le boss Hocine Ammam connu pour sa grande détermination quant il veut réaliser un objectif, ne va pas lâcher prise et avec l’aide des ses collaborateurs à l’image de Dahmane Azem, Mouloud Agred, Madjid Hamdad, Yacine Ait Benamara, Hocine Hamcha et compagnie, l’US Béni Douala aura certainement fière allure la saison prochaine, et jouera à fond ses chances pour une montée en ligue deux professionnelle, même si, ils savent d’ores et déjà que des clubs comme le WA Boufarik, le RC Arba, le nouveau promu l’ES Ben Aknoun et autres, seront là pour les concurrencer pour le sacre final.

Samy H.