«Je suis prêt à rester, à condition...»

Par DDK | Il ya 25 minutes | 65 lecture(s)

C'est un entraîneur comblé de joie qui nous parle dans cet entretien, en revenant sur cette accession méritée de l'ES Assi Youcef en division honneur de Tizi-Ouzou.

La Dépêche de Kabylie : Un mot sur l’exceptionnelle saison de votre équipe?

Mohamed Chaballah: C'est une accession amplement méritée et je crois qu'on a été à la hauteur tout au long de notre parcours. On n’a rien laissé nous échapper et cette accession est le fruit d'un travail de tout un groupe, dirigeants, joueurs différents staffs et supporters, ainsi que les gens qui ont soutenu l'équipe sur le plan financier.

Vous avez réussi cette montée en surclassant tous vos concurrents…

On a en effet dominé notre groupe et je crois que nos concurrents n'ont pas pu suivre le rythme qu'on leur a imposé. On a fini le championnat loin devant, avec un large écart de points. L'ESAY n'a pas volé son accession, elle l'a méritée. Sans diminuer de la valeur des équipes comme la JS Tadmaït, Aïn Zaouïa et l'AS Imezgharen, notre accession a été réalisée avec la sueur de nos joueurs qui se sont distingués de fort belle manière.

Qu'est-ce qui a fait la force du groupe pour atteindre cet objectif?

Les joueurs sont de la région et ils ont cet amour des couleurs du club. Ils ont formé une famille, ce qui a fait la force de ce groupe, qui a su comment faire face aux obstacles en terrassant tout sur son passage et en surclassant toutes les équipes. Les joueurs étaient décidés à atteindre cet objectif dès l'entame du championnat et les dirigeants étaient là, à nos côtés, pour nous soutenir et nous encourager.

Comment avez-vous réussi à inculquer cette rage de vaincre à ce groupe?

Comme vous le savez, j'ai été joueur et j'ai drivé un grand club qui a une histoire et qui est soumis à la pression, le DC Boghni. En prenant la barre technique de l'ES Assi Youcef, j'ai constaté que ces jeunes étaient pétris de qualités et avaient soif de gagner. Je n’ai eu qu’à les encadrer et à les pousser à se transcender. Ils ont bien répondu sur le terrain en appliquant mes consignes et la lettre. La suite vous la connaissez, une accession en division honneur.

Comptez-vous continuer l'aventure avec l'ESAY?

Je ne trouve aucun inconvénient à continuer l'aventure avec l'ES Assi Youcef, l'essentiel est qu'on trouve un accord avec les dirigeants. Là, on est en vacances et on va se reposer un peu en oubliant un peu le foot. On se réunira bientôt pour aborder la question de mon avenir et celui du club en division honneur où le niveau est très élevé. Je suis prêt à rester, à une seule condition : garder l'ossature de l'équipe tout en la renforçant par quelques éléments plus expérimentés.

Entretien réalisé par Massi Boufatis