«Personne ne m’a contacté de Sétif »

Par DDK | Il ya 24 minutes | 50 lecture(s)

L’arrière gauche kabyle Houari Ferhani revient dans cet entretien sur la situation de son équipe. Il nous parle également de son avenir.

La Dépêche de Kabylie : Un mot sur votre victoire face au RCR ?



Houari Ferhani : Elle est précieuse, tant elle nous permet d’améliorer notre classement et de souffler un peu. Notre adversaire était un concurrent direct pour l’accession, mais nous étions décidés de gagner la partie et Dieu merci nous avons réalisé notre objectif. Ce succès est très bon pour le moral et nous permettra de disputer les prochains rendez-vous dans de très bonnes conditions.

Quelles sont les chances de votre équipe de se maintenir en Ligue 1 ? Nos chances sont intactes. Notre destin est entre nos mains et

nous pouvons assurer le maintien sans attendre les résultats des autres clubs. Les trois derniers matchs seront certes très difficiles, mais nous sommes déterminés à récolter le maximum de points. Nous ne lésinerons pas sur les efforts pour sauver la JSK et terminer la saison sur une bonne note.

Comment voyez-vous le match face à l’O Médéa ?

Ce match sera très important pour nous pour la suite du parcours. C’est clair, on le jouera avec la ferme intention de le gagner pour renforcer notre capital-points. On le préparera convenablement et on partira à Médéa pour chercher la victoire. La trêve du championnat vous sera-t-elle bénéfique ? On profitera de cet arrêt pour travailler nos insuffisances, fin de bien gérer les derniers matchs de la saison. Avec une bonne préparation, on réussira de belles choses inchallah.

On dit que l’ESS s’intéresserait à vous, est-ce que vous confirmez ?

Personne de l’ESS ne m’a contacté. Je suis concentré seulement sur mon travail et mon seul objectif est d’aider la JSK à terminer la saison en force On croit savoir aussi que des clubs tunisiens vous veulent… J’ai en effet quelques touches en Tunisie, mais comme je vous l’ai déjà dit, je suis seulement concentré sur mon boulot avec la JSK. Une fois que le championnat terminé, tout sera plus clair.

Un mot pour vos supporters qui attendent les derniers matchs avec impatience…



Je remercie infiniment nos supporters qui ont un grand mérite dans la victoire qu’on a réalisée face au RCR. Avec leur soutien la JSK assurera son maintien en Ligue 1 mobilis. Je leur promets qu’on va tout faire pour réaliser les bons résultats et leur procurer de la joie.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi