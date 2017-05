La FAF autorise le recrutement des étrangers

Par DDK | Il ya 24 minutes | 52 lecture(s)

Bonne nouvelle pour les clubs de Ligue 1 Mobilis, puisque la fédération algérienne de football a décidé d’annuler l’interdiction de recruter les joueurs étrangers.

Cette décision n’a fait que réjouir les responsables des clubs qui peuvent se rabattre sur la filière étrangère dès l’été prochain pour renforcer les effectifs de leurs équipes. L’information s’est propagée vite hier et les dirigeants des clubs songent d’ores et déjà à la filière des joueurs du continent africain, pour dénicher les oiseaux rares et les faire signer dès l’ouverture du mercato estival prochain. Pour rappel, le bureau fédéral, présidé par Zetchi, avait pris cette décision, suite à la demande formulée par les présidents de clubs il y a plusieurs mois déjà et même avant l’entame de la saison 2016-2017, mais l’ex-président Raouraoua a maintenu l’interdiction de recruter des joueurs étrangers. Les dirigeants des clubs de Ligue 1 ne peuvent donc que se réjouir de cette décision.

A. M.