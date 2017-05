Sortie d’une seconde promotion de 50 coachs

Par DDK | Il ya 34 minutes | 20 lecture(s)

La direction technique régionale d’Alger, en collaboration avec les Ligues du centre, a organisé un deuxième stage pour les entraîneurs des gardiens de but niveau 1.

Un regroupement qui s’est déroulé au complexe sportif de Tikjda, du 19 au 22 mai derniers. 50 stagiaires étaient concernés et ont suivi durant quatre jours une formation accélérée dispensée par l’ex-gardien de Hamra Annaba, formateur FAF et expert de la CAF, Kamel Djaber, et Mustapha Branci, ancien gardien de l’USM Alger. La cérémonie de clôture de ce second stage, après celui qui a eu lieu à Tizi Rached au mois de mars dernier, s’est effectuée lundi dernier en présence du DTR et d’autres invités. Des attestations de participation ont été remises à chacun de stagiaires en attendant la délivrance de diplômes pour ceux qui seront admis.

S K.