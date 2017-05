Les deux équipes disqualifiées

Par DDK | Il ya 35 minutes | 21 lecture(s)

L’affaire FC Tadmaït - JSC Ouacifs, relative à la rencontre comptant pour la demi-finale de la coupe de wilaya jouée le 13 mai dernier et qui n’a pas été à son terme, a connu son épilogue.

En effet, la commission de discipline de la Ligue de Football de Tizi-Ouzou a rendu son verdict, mercredi dernier, après une étude du dossier et après avoir entendu toutes les parties concernées (Clubs et officiels du match). Des auditions à l’issue desquelles les membres de la commission ont donné match perdu pour les deux équipes pour bagarre générale entre joueurs, ayant entraîné l’arrêt définitif de la rencontre (Art 117, alinéa 3) et une batterie de sanctions à l’encontre de certains joueurs et dirigeants identifiés comme étant les auteurs de la bagarre ayant mené à l’arrêt de la partie à la 89’ de jeu. A signaler que le dossier a été transmis au bureau de la Ligue par la commission de discipline. Pour rappel, les finales Jeunes se sont déroulées au stade Oukil Ramdane, le 20 mai dernier. Le DC Boghni a remporté le trophée en U-20 devant l'ES Tigzirt. La formation du LS Draâ Ben Khedda s'est adjugé un doublé devant l'AC Yakouren et le CA Freha a fait autant en U-15 devant l'ES Tigzirt. En benjamins, le dernier mot est revenu aux jeunots de l'ABC Foot qui ont surclassé leurs homologues de l'USM Draâ Ben Khedda.

S. K.