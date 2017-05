inquiétude chez les clubs de wilaya

Par DDK | Il ya 35 minutes | 11 lecture(s)

Parmi les décisions prises par le bureau fédéral, lors de sa réunion du mercredi 24 mai, figure la révision des catégories d’âge chez les jeunes.

Un point qui intéresse au plus haut niveau l’ensemble des clubs, notamment ceux évoluant dans les paliers inférieurs. Habitués à en prendre connaissance dès le mois d’avril, les clubs ont dû attendre, cette fois, fin mai pour avoir une seule partie de ce dispositif réglementaire, à savoir les catégories d’âge, à travers le relevé de conclusions du bureau fédéral paru sur le site internet de la FAF. Une nouvelle qui a semé le désarroi chez les acteurs du football amateur, notamment les divisions de wilaya, appelés à s’engager pour la saison 2017/2018 en six catégories, sans compter les U-13 dont l’engagement reste facultatif. Ne disposant pas de moyens adéquats, tant sur le plan infrastructurel que financier, les clubs qui évoluent particulièrement dans les divisions de wilaya (honneur et pré-honneur) se voient, selon les échos, invités à quitter la scène footballistique. Ces derniers, qui arrivent difficilement à faire face au championnat avec quatre catégories seulement (Seniors, U-20, U-17 et U-15), se verront dans leur majorité dans l’incapacité de répondre aux dernières mesures de la direction technique nationale qui porte le nombre des catégories à six, avec en sus une seule catégorie d’âge par an pour les jeunes âgés entre 13 et 17 ans. Un autre casse-tête pour les clubs, dont un grand nombre avaient déjà des difficultés lors de la saison qui vient de s’écouler pour composer une équipe U-15 avec une seule année d’âge (2002). Selon de nombreux dirigeants des petits clubs, il sera presque impossible de parvenir à trouver le minimum pour monter quatre équipes (U-17, U-16, U-15 et U-14) avec une tranche d’âge d’une année seulement pour chacune de ces catégories. Aussi, en attendant l’adoption définitive des dispositions réglementaires devant régir le championnat de la saison 2017/2018, la probabilité chez de nombreux clubs de jeter l’éponge est grandissante. Nombreux sont les clubs qui souhaitent que la direction technique nationale allège le nombre en jumelant toutes les catégories avec deux années d’âge pour chacune d’elles, comme c’est le cas pour les U19. (Joueurs nés en 1999 et 2000).

S. Klari