La CRL fixe un ultimatum au 8 juin

Par DDK | Il ya 34 minutes | 16 lecture(s)

La nouvelle direction du MOB, à sa tête Mustapha Rezki, a entamé avant-hier la régularisation de 8 joueurs, il s’agit de Rahmani, Salhi, Bencherifa, Lekhdari, Messaadia, Bentayeb, Khadir et Baouali, qui ont reçu des sommes allant de 300 millions de centimes pour Salhi à 760 millions pour Rahmani.

Le président du conseil de gestion a procédé au règlement du problème financier des joueurs après que la CRL lui a fixé la date du 8 juin comme dernier délai avant de passer aux sanctions, une manière de se mettre en position de force lors des négociations avec les joueurs qui sont sous contrat et qui veulent changer d’air. Le temps des libérations gratuites de joueurs est révolu et le MOB doit dorénavant tirer profit de chaque joueur sous contrat qui veut aller dans un autre club. Les dirigeants sont appelés à préparer un dossier en béton, s’ils veulent vraiment défendre les interêts du club qui sont en jeu, surtout si on sait que la majorité des joueurs, ont pris la décision de saisir la CRL pour réclamer leur argent.

Rahmani recourt au TAS

Apres avoir empoché 760 millions de centimes, le gardien international du MOB, par l’intermédiaire de son manager, va introduire un recours au niveau du TAS pour falsification de son contrat le liant au club des martyrs. Le contrat de Rahmani, enregistré au niveau de la ligue est de 2 ans (2016/2017 et 2017/2018), alors que son manager assure que le joueur n’a renouvelé que pour une saison et que le contrat a été modifié au stylo, ce qui engendre un autre problème d’ordre administratif où la nouvelle direction n’a rien à avoir. Une question reste posée : qui a modifié le contrat du joueur et dans quel intérêt ?

Z H.