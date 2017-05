Le rendement des séniors inquiète

Par DDK | Il ya 34 minutes | 19 lecture(s)

Les Canaris ont disputé, hier, un match amical face à l’équipe réserve, entraînée par le coach Nassim Hamlaoui. Cette rencontre s’est soldée sur le score sans appel de quatre buts à un, en faveur des espoirs.

Les réalisations de ces derniers ont été signées par les Ferguene, Ameziane, Ougounoune et Merabtene. Le seul but des seniors, quant à lui, a été inscrit par l’attaquant Samir Aiboud. À la mi-temps, le score était déjà en faveur des espoirs (3 – 1). Lors de ce half, l’équipe réserve a imposé son jeu en dominant la team des remplaçants, incorporés par le coach Rahmouni. Au second half, et malgré l’incorporation de l’équipe type par le duo Rahmouni- Moussouni, cela n’y pas changé grand-chose. En effet, les espoirs étaient présents, et ont même réussi à inscrire le quatrième but, battant, de ce fait, l’équipe fanion sur un score lourd. Après cette défaite, la prestation des équipiers de Rial inquiète, avant le match face à l’O Médéa. En plus de la défense, qui a encaissé quatre buts complets, l’attaque était une nouvelle fois inefficace. Le staff technique kabyle doit trouver des solutions et vite. La JSK jouera son sort pour assurer le maintien et le faux pas est strictement interdit. Rahmouni doit apporter les corrections nécessaires, car avec le visage affiché, hier, les supporters craignent le pire.

Guemroud testé à gauche

Avec la suspension de l’arrière gauche Houari Ferhani, pour le match face à l’O Médéa, le staff technique kabyle prépare l’arrière droit Mohamed Guemroud pour le remplacer. Ce dernier a joué en arrière gauche hier face aux espoirs et il a accompli convenablement sa tâche. Il affirme qu’il jouera arrière gauche face à Médéa sans aucun souci, d’autant qu’il a déjà occupé ce poste auparavant.

Deux jours de repos pour les joueurs

Les équipiers du capitaine Rial ont bénéficié de deux jours de repos après le match amical d’hier face à l’équipe réserve. La reprise des entraînements est prévue lundi soir, pour continuer la préparation du match face à l’O Médéa. Le staff technique kabyle fera de son mieux afin que les joueurs soient prêts sur tous les plans, pour ce match décisif

M. L.