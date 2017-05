«Prêt à remplacer Ferhani face à Médéa»

Par DDK | Il ya 34 minutes | 12 lecture(s)

Pressenti pour remplacer l’arrière gauche Ferhani face à Médéa, le jeune arrière droit Mohamed Guemroud affirme qu’il est prêt pour assurer cette tâche, en déclarant ce qui suit : « Je suis prêt à remplacer Ferhani et jouer arrière gauche face à Médéa. Je suis à la disposition de mon équipe et je jouerai là où le coach voudra. Le poste que j’occuperai importe peu, mon seul objectif étant d’aider mon équipe. J’ai déjà évolué dans ce poste et j’accomplirai ma tâche sans aucun problème ».

M. L.