Le Mouloudia veut reprendre la place de dauphin

Le stade olympique du 5 Juillet vibrera, ce soir, avec le derby qui mettra aux prises le MCA et le CRB, pour le compte de la mise à jour de la 27e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Le Mouloudia d’Alger, qui a laissé des plumes lors de la précédente journée face au CSC en s’inclinant 2 à 0, avant de rebondir en coupe de la CAF, en battant le CS Sfax 2 à 1, abordera ce match avec la nette intention de s’imposer pour reprendre la deuxième place au classement et déloger l’USM Bel Abbès. Mais de son côté, le CRB se présentera sur la pelouse du 5 Juillet avec comme seul objectif d’arracher la victoire pour assurer définitivement le maintien en Ligue 1. Un match qui promet et qui va se jouer sur de petits détails. Le dernier match de cette 27e journée est prévu, ce lundi, au stade Omar Hamadi de Bologhine, et mettra aux prises l’USM Alger et l’USM Bel Abbès.

A. M.