Début du stage le 2 juin à Alger

DDK | Il ya 34 minutes

L’équipe nationale algérienne de football entrera en stage de préparation, le 2 juin prochain, au niveau du CTN de Sidi Moussa.

Le coach national, Lucas Alcaraz, sera, donc, appelé à préparer ses poulains en prévision des deux matchs prévus le 6 et 11 juin au stade Mustapha Tchaker de Blida. Le premier face à la Guinée en amical et le second dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 face au Togo. Ce sera donc les premiers tests pour le nouveau sélectionneur des Verts face au public algérien. Les deux matchs sont prévus à 22h au stade Tchaker de Blida les 6 et 11 Juin prochains. Le public algérien sera certainement au rendez-vous et se déplacera en masse, afin de soutenir les camarades de Ryad Mahrez, pour qu’ils démarrent du bon pied ces éliminatoires de la CAN 2019.

Tout comme ses prédécesseurs, Alcaraz misera sur les professionnels

Pour ce qui est des joueurs qui seront appelés pour ce stage, qui débutera vendredi prochain à Sidi Moussa, la grande majorité sera composée des professionnels évoluant en dehors du pays : en Europe et dans les pays arabes (la Tunisie et le Qatar). L’Espagnol ne misera pas beaucoup sur les joueurs locaux. Ainsi, ce sont uniquement quelques uns de ces derniers qui auront cette chance de faire partie du groupe, sans qu’ils n’aient cette aubaine de jouer d’entrée. A noter que les Mahrez, Brahimi et compagnie sont déjà en vacances, sachant que les championnats européens ont pris fin il y a plusieurs jours. Même Slimani, Bounedjah et Belkaroui sont entrés au pays, pour se ressourcer auprès des siens, durant ce mois sacré, avant de débuter le stage le vendredi prochain. En somme, le groupe sera composé d’une majorité de professionnels, en sus de deux gardiens de buts (Rahmani et Asselah) et deux ou trois joueurs de champ locaux.

Ghezzal out, Saâdi, Ferhat, Abdellaoui les nouveautés

Même si rien n’a filtré au sujet de la liste des convoqués pour ce stage, qui sera rendue publique dans les prochaines heures, d’après nos sources, des éléments, comme Idriss Saâdi (Courtrai), Ferhat (Le Havre) et Abdellaoui (USMA), seront les nouveautés des Verts lors de ce stage de préparation. À retenir que l’attaquant Rachid Ghezzal, sociétaire de l’Olympique Lyonnais, est out pour la prochaine sortie des verts, pour cause de blessure.

La CAF annule la suspension de Ghoulam

Bonne nouvelle pour la sélection nationale, puisque l’arrière gauche, Faouzi Ghoulam, sera bel et bien présent face au Togo lors de ce premier match des éliminatoires de la CAN 2019. Suspendu au départ pour ce match, Ghoulam a vu sa suspension se faire annuler par la CAF. C’est une décision qui a soulagé et le joueur et le sélectionneur national, l’Espagnol Lucas Alcaraz, qui pourra, désormais, compter sur ses services face à la Guinée en amical le 6 juin, et le Togo en match officiel le 11 juin. La présence de Faouzi Ghoulam ne sera que bénéfique pour les Verts, vu son grand poids au sein du groupe.

Aomar Moussi