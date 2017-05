Berraf reconduit pour un nouveau mandat

Par DDK | Il ya 50 minutes | 103 lecture(s)

Les membres de l’assemblée générale ont réélu le président sortant, Mustapha Berraf, à la majorité écrasante, pour un nouveau mandat olympique, à la tête du Comité olympique algérien (COA).

Mustapha Berraf a été élu, hier au siège du COA à Alger, avec 80 voix, contre 45 au profit de son seul adversaire, Dib Abdelhakim, président de la Fédération algérienne d’athlétisme, et 11 bulletins nuls. Quant au 3e candidat à la présidence du comité, Sid Ali Lebib, celui-ci s’est retiré de la course avant l’entame des travaux de l’AG élective, dénonçant ce qu’il a qualifié «d'interférences de l'administration centrale des sports». L’ancien ministre de la Jeunesse et des sports a déclaré qu’il ne pouvait cautionner cette «mascarade». Et c’est donc Mustapha Berraf qui a eu le dernier mot, en terrassant son concurrent Dib Abdelhakim et en obtenant un deuxième mandat olympique consécutif. Une réélection très attendue, du moment que Mustapha Berraf avait eu le soutien de la majorité des membres du COA, malgré les critiques acerbes dont il a fait l’objet ces derniers temps avant et après la tenue de l’assemblée ordinaire, notamment de la part du ministre de la Jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali, qui a demandé des comptes bien détaillés sur les 31 milliards de centimes dépensés par le COA pour la préparation des jeux olympiques de Rio De Janeiro (Brésil) et les jeux africains de Brazaville. «Une partie de cet argent n’a pas été utilisé et les athlètes n’en ont pas bénéficié. Le COA nous doit des explications», a exigé le ministre de la Jeunesse et des sports. Quelques jours après, Mustapha Berraf est sorti de son mutisme en répondant à Ould Ali, estimant que «les JO de Rio se sont déroulés il y a presque un an. Aucune observation ou remarque n’ont été faites à ce sujet. Le bilan financier du mandat de 4 ans a été envoyé, il y a deux mois, à tous les membres de l’AG, dont une copie au ministre et rien n’a été signalé». Au final, Mustapha Berraf, qui s’est représenté une nouvelle fois à la tête du COA, a eu le dernier mot en bénéficiant de la confiance de la majorité des membres de l’AG pour un nouveau mandat olympique.

Aomar Moussi