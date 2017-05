Les joueurs n’auront pas la totalité

Par DDK | Il ya 52 minutes | 125 lecture(s)

La direction de la JSM Béjaïa compterait commencer à verser des acomptes aux joueurs, dont certains n’ont pas perçu leurs salai-res depuis plusieurs mois.

L’on apprend, en effet, d’une source proche de la direction du club béjaoui que les joueurs seront partiellement régularisés dès la semaine prochaine, pour leur permettre de passer le mois de Ramadhan dans de bonnes conditions. Pour rappel, la direction de la JSMB doit aux camarades de Slimane Allali trois à six mois de salaire chacun. Mais, selon le bail contracté entre le club et les joueurs en début de saison, ces derniers n’auront pas la totalité de leur argent en raison de l’échec de l’objectif d’accession, révèle une source proche du club. Sur un autre plan, bien des joueurs sont, d’ores et déjà, convoités par d’autres formations de Ligue 2 et même de Ligue 1 pour certains. C’est le cas du jeune Fouad Ghanem (20 ans) qui a, semble t-il, attiré les convoitises d’au moins deux clubs de l’élite, notamment le CR Belouizdad et l’USM El Harrach. Il se dit que les deux clubs auraient pris contact directement avec le joueur et voudraient l’enrôler dès cet été, pour pouvoir bénéficier de ses services dès la saison prochaine.

Ghanem contacté par le CRB et l’USMH

Il faut dire que les prestations du natif de Timezrit lors des derniers matchs du championnat de Ligue 2, avec à la clé deux buts décisifs, ne pouvaient laisser indifférent. Toutefois, l’attaquant béjaoui est tenté par une expérience professionnelle dans l’hexagone, comme il l’a confié dernièrement. En effet, il n’attendrait, à présent, qu’un visa d’entrée en France pour passer des tests avec les équipes réserve de Sedan, Guingamp et Bastia. Ambitieux qu’il est et possédant une marge de progression importante, Ghanem a tous les atouts en main pour réussir une carrière à la mesure de son talent. Reste à savoir, maintenant, si le joueur optera pour l’un de ces deux clubs algérois, ou tentera sa chance en France.

B. Ouari