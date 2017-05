Par DDK | Il ya 51 minutes | 122 lecture(s)

Le CSC a réussi une belle opération, avant-hier, en revenant avec le point du nul face à l’USMH, un match retard de la 27ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis joué à Mohamadia.

Avec ce point, le CSC occupe la 13ème place au classement général, avec 30 points. Le club constantinois est à un point seulement de la JSK qui totalise 31 points après sa victoire face au RCR. Ainsi, le CSC met la pression sur la JSK qui lutte aussi pour assurer son maintien en Ligue 1. Avec le bon résultat du CSC, la JSK devra impérativement battre l’O Médéa, chez lui. En effet, s’il venait à perdre et si le RCR et le CSC gagnaient at home, le club kabyle se retrouverait relégable. Le RCR recevra le MCA et le CSC recevra le CAB qui est déjà relégable. Les prochains matchs s’annoncent donc très serrés et la JSK devra éviter tout faux pas. Les Kabyles doivent bien négocier leur matchs afin d’éviter le cauchemar de la relégation en Ligue 2.

Rahmouni se réunira avec les joueurs demain

Selon une source autorisée, le coach Mourad Rahmouni tiendra une réunion avec ses joueurs, avant la séance de la reprise prévue pour demain soir au stade du 1er novembre. Très déçus par le rendement de ses capés lors du match d’application face aux espoirs, Rahmouni compte mettre les joueurs devant leurs responsabilités et les inciter à bien négocier le prochain déplacement à Médéa. Sous pression, le coach kabyle doit trouver les solutions pour que son équipe reste parmi l’élite.

