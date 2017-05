Par DDK | Il ya 52 minutes | 95 lecture(s)

L’attaquant kabyle Youcef Zerguine nous parle dans cet entretien de la préparation du match face à l’O Médéa et de sa situation dans l’équipe.

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroule la préparation du match face à l’O Médéa ?



Youcef Zerguine : On travaille d’arrache pied pour bien préparer ce rendez-vous. On fera de notre mieux pour bien exploiter cette trêve et combler nos insuffisances. Notre objectif est d’assurer notre maintien ce qui passe par une bonne préparation. On fera tout pour terminer la saison sur une bonne note

Vous avez perdu un match amical face aux espoirs par quatre buts à un…

Ce match d’application nous a permis de rester compétitifs, vu que le prochain match face à Médéa est encore loin. Le staff technique en a également profité pour prendre note de nos lacunes avant de reprendre la compétition officielle. Quant au score, j’estime qu’il n’est pas vraiment important car c’est juste un match de préparation. On continuera à travailler pour être meilleurs à l’avenir.

Vu la situation de votre club au classement général, il est impératif de battre l’O Médéa chez lui ?

On occupe en effet une position critique et la victoire à Médéa est plus qu’impérative pour nous. C’est un match décisif qui nous attend et nous devons bien le négocier. Nous sommes conscients de la difficulté de la mission, mais notre seul mot d’ordre sera la victoire.

Le coach vous a écarté face au RCR, qu’avez-vous à dire sur ce point ?

Il est vrai que je ne joue pas régulièrement. Néanmoins, je respecte le choix du staff technique car l’intérêt du club passe avant le mien. Je travaille durement aux entraînements pour convaincre les entraîneurs. Je ne lésinerai pas sur les efforts car mon seul souci et d’aider mon club à réussir les bons résultats et assurer son maintien parmi les clubs de l’élite.

Au vu des matchs qui restent, quelles sont vos réelles chances de maintien ?

Notre destin est entre nos mains, il nous suffit de bien négocier ces derniers matchs. Toutes les rencontres seront difficiles, mais on fera tout pour récolter le maximum de points. Cela commencera par un bon résultat face à Médéa. Si nous parvenons à gagner ce match, un grand pas sera fait vers le maintien.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi