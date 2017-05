Iferhounène qualifié à la phase zonale

Par DDK | Il ya 51 minutes | 98 lecture(s)

L’équipe qui représentera la wilaya de Tizi-Ouzou à la phase zonale de la coupe d’Algérie inter quartiers est désormais connue.

Il s’agit de la formation d’Iferhounène qui a décroché, avant-hier sur la pelouse du stade du 1er novembre, l’unique ticket devant son homologue de Draâ Ben Khedda, en finale de la phase wilaya. Les camarades du capitaine Habeche Lounas se sont imposés par deux buts à un dans un match qui fut, selon les présents, d’un bon niveau. Les deux équipes, qui ne renferment, rappelons-le, que des joueurs âgés entre 18 et 22 ans, ont fourni une bonne prestation. Outre cette satisfaction, la rencontre s’est déroulée dans un fair-play total qui honore les deux formations qui ont eu droit à des médailles et des coupes à l’issue du match. Une cérémonie qui s’est déroulée en présence des responsables de la DJS, de la ligue sport pour tous, de la ligue de football et d’autres invités. Placée sous le haut patronage du wali de Tizi-Ouzou, cette phase wilaya de la coupe d’Algérie inter quartiers, dont les précédents tours se sont joués au stade de Tirsatine, a connu un franc succès. Par ailleurs, l’on a appris que la phase zonale de cette cinquième édition de coupe d’Algérie inter quartiers sera organisée à Tizi-Ouzou. Une aubaine que devrait saisir la formation d’Iferhounène pour se qualifier à la phase nationale, elle qui aura l’occasion de jouer à Tizi et devant un public qui lui sera tout acquis.

S. K.