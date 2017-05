Les U18 sacrés champions d’Algérie

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

C’est une grosse performance que viennent de réaliser les U18 de la JSK en remportant haut la main le titre de champion d’Algérie. Un sacre qui vient, ainsi, récompenser les efforts des jeunes Canaris du Djudjura, auteurs d’un parcours exceptionnel.

En effet, les jeunots du duo Haned – Idres, qui ont débuté la compétition timidement, ont fini par dominer tous leurs adversaires qui ne pouvaient arrêter l’ascendant des camarades du Capitaine Aliouet. Ces derniers emportaient tout sur leur chemin, tel un ouragan devant des adversaires de renom et qui ne sont pas à présenter, à l’image du MCA, l’USMA, l’USMB, le RCK ou encore le vice-champion, l’ASO. Un échantillon qui ajoute au mérite des jeunes Kabyles et qui dénote des forces de la bande à Haned et Idres, devenue maître de la catégorie. Outre le titre de champion, les petits Jekiste ont réalisé les meilleurs statistiques à tous les niveaux : premiers avec 62 points au compteur devant l’ASO (61 pts), meilleure attaque avec 61 buts inscrits, meilleure défense avec 22 buts seulement encaissés et deux meilleurs buteurs du championnat, à savoir Dahlal Badredine et Ouarab Karim qui comptabilisent 15 réalisations chacun. Un bilan qui témoigne de la suprématie des jeunes kabyles devenus, depuis la 7e journée, un véritable rouleau compresseur. Bien encadrés par la paire Haned –Idres, les équipiers de Smili, soutenus et encouragés par l’ensemble des autres staffs tout au long de la saison, ont su répondre aux attentes, en s’offrant au final la plus haute consécration : le titre de champion. Un sacre amplement mérité et qui laisse entrevoir un avenir radieux pour les jeunots kabyles qui promettent une grande carrière, pour peu qu’on leur assure une bonne prise en charge.

S. K.