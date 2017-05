Un grand tournoi de football durant le Ramadhan

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Le CSP de la ville de Tazmalt, dans la wilaya de Béjaïa, vibrera durant le mois sacré du Ramadhan au rythme de rencontres de football en nocturne, animées par 46 équipes dont 32 séniors et 14 vétérans.

Il sera organisé par le mouvement associatif local et sponsorisé par Assam PR qui a déjà donné 50 millions de centimes pour l’achat d’équipements sportifs et autres prix qui seront remis aux quatre équipes finalistes, ainsi qu’à l’équipe la plus fair-play dans les deux catégories. Une initiative louable, sachant que les jeunes de la localité trouveront là une belle aubaine pour oublier les dures journées de canicule et de privations.

B Ouari.