Le bilan financier pose problème

Le bilan moral du CSA/JSMB, au titre de l’exercice sportif qui vient de s’écouler, est fin prêt. Il ne reste que l’assainissement du bilan financier, qui est, faut-il le noter, tributaire de l’encaissement de la subvention des autorités locales laquelle est de l’ordre de quatre milliards de centimes.

Pour rappel, cette dernière servira à la régularisation partielle de la situation financière de tous les employés du club. Une fois cette opération achevée, il sera procédé à la confection de la liste des joueurs à libérer cet été. À noter que la date de la tenue de l’AGO du club amateur n’a pas encore été arrêtée, mais l’on sait, d’ores et déjà, qu’elle aura lieu durant ce mois sacré de Ramadhan. Une AGO dont les débats s’annoncent houleux en raison de l’échec de l’objectif d’accession du club. Le président du CSA, Zahir Guellati, qui avait annoncé lors de la dernière conférence de presse, tenue conjointement avec le boss Boualem Tiab, sa décision de partir, semble camper sur sa position. C’est du moins ce qu’affirme un de ses proches. À rappeler que le n° 2 de la JSMB, qui se disait ‘’victime d’une campagne de dénigrement orchestrée par certains cercles’’, s’est dit affecté par ce qu’il appelle de «l’ingratitude à son égard». «Quand on vous insulte gratuitement après tant de sacrifices consentis pour le club du cœur, je crois qu’il ne reste plus rien à faire dans ce milieu. Ma décision de céder ma place est irrévocable et ma lettre de démission sera déposée lors de la tenue des travaux de l’AGO qui interviendra sous peu», avait déjà déclaré M. Guellati à l’issue de ladite conférence . C’est une décision irréversible celle prise par le président du CSA Guellati qui préfère laisser sa place propre, et céder le terrain à quelqu’un d’autre qui viendra lui succéder à la présidence du club de la vallée de la Soummam, dans les prochaines semaines qui viennent. L’heure est aux bilans en ce moment et l’assemblée générale ordinaire ne tardera pas à avoir lieu, une fois que le bilan financier est finalisé. Donc ce n’est qu’une question de jours, et la direction démissionnaire, organisera une AGO pour la présentation des bilans moral et financier pour approbation.

B Ouari.