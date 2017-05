L’US Oued Amizour rate de peu l’accession

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Il faut dire qu'en dépit de tous les facteurs défavorables rencontrés à mi-parcours, le défi a été relevé au-delà de toute espérance. Ce qui est considéré comme une véritable performance réalisée par les coéquipiers d’Ousmail.

On peut dire donc sans se tromper que l’USOA a réalisé cette année l'une de ses plus belles saisons, sinon la meilleure depuis son accession en DNA. Pourtant, rares sont ceux qui avaient misé sur cette formation, dans la mesure où ce groupe centre de la DNA comptait plusieurs grandes équipes. Néanmoins, conscients du potentiel de leur équipe, les technicien à la tête de la barre technique, Boussekine et Bounif ont imposé aux joueurs une rigueur et leur ont communiqué la rage de vaincre. Et l’équipe put ainsi tenir tête à ses adversaires les plus redoutés, allant même jusqu’à menacer le RCK, l’USBD et le WR M’Sila et occuper, un certain temps, la deuxième marche du podium, un exploit pour cette jeune formation.

Le faux pas face au MCM et l’exemption, le tournant

Après une série de cinq victoires consécutives, les Rouges et Noir ont été stoppés dans leur élan à Ouargla, face au MC Mekhadema, dans des conditions très difficiles. Une victoire aurait permis au club de préserver sa place en haut du tableau, mais cette défaite et son exemption le week-end d’après, ont fait que l’USOA s’est vu écarter du peloton de tête. Mourad Bounif, qui estime que son équipe a raté une belle opportunité d'accéder, se dit néanmoins satisfait du parcours de son équipe : «On aurait pu accéder, mais je suis tout de même très satisfait du parcours. Terminer la compétition à la troisième place est un exploit. Maintenant, on a retenu les leçons en prévision du prochain exercice où nous jouerons carrément l'accession», conclura-t-il. Sur un plan technique, l’USOA a réalisé une bonne performance en récoltant 50 points, derrière le RCK et l’USBD. L'équipe chère à Omar Oumbiche a remporté 14 victoires et a été contrainte au nul à 7 reprises, tout en concédant 7 défaites. Elle a raté une occasion, qui ne se représentera peut-être pas, d’accéder en Ligue professionnelle. Les supporters devront donc attendre encore avant de voir leur rêve se réaliser.

9 points perdus à domicile, 16 engrangés à l’extérieur

A domicile, la formation d’Amizour a engrangé 33 points sur les 42 possibles. Les coéquipiers de Kheraz n’ont perdu sur leurs bases cette saison qu’un seul match, lors de la 12ème journée face au NARB Reghaïa (0-2). Mais ils ont été tenus en échecs à trois reprises, par l’US Beni Douala (0-0), le CRB Dar El Beida (1-1) et le RCK (0-0). Avec un meilleur parcours au stade Larbi Touati, les poulains du duo Boussekine-Bounif auraient pu terminer la saison ex quo avec le RCK et l’USBD. Lors des 14 rencontres disputées hors de leur terrain, les camarades de Slimani ont engrangé 16 points, après 4 victoires face à la JS Djidjel, l’USM Cherraga, l’IBKE Khechnaet le CRBD Beida et 4 nuls.

Deuxième meilleure défense…

Comme la saison dernière, la défense de l’USOA est la deuxième du groupe. Menée d’une main de fer par Riad Hammouche, ce fut l’une des plus imperméables, encaissant seulement 21 buts en 28 matches.

… Et troisième meilleure attaque

En réalisant 14 victoires, la ligne offensive de l’USOA a bien fonctionné avec le renforcement de ce compartiment lors du mercato d’été par des joueurs d’expérience tels Slimani, Aoures et Amroune. Ce n’est donc pas une surprise de la voir troisième meilleure attaque de ce groupe, avec 32 buts inscrits, derrière l’USBD (54) et le RCK (37), alors que l’année dernière l’équipe n’avait marqué que 19 buts.

Naït Yahia et Idirene meilleurs buteurs

Les deux meilleurs buteurs de la formation d’Amizour sont des joueurs du milieu de terrain, à savoir, Karim Nait Yahia et Sofiane Idirene, qui ont inscrit 7 buts chacun, suivis de Mohamed Amroune avec 6 buts et en troisième position Slimani Brahim et Aouras Mohamed Lamine, avec 4 buts. Concernant l’accession et avec la volonté qui anime sa composante, il est certain que ce n’est que partie remise.

Samy H.