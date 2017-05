Opération rachat !

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Le dernier match de la 27e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis aura lieu ce soir à 22h30, au stade olympique du 5 Juillet.

Il mettra aux prises le NAHD et l’USMA. Les Nahdistes veulent encore s’approcher du haut du tableau, tandis que les Usmistes tenteront de s’imposer et s’offrir la 3e place. La bande à Paul Put, qui occupe la 4e place avec 43 points, abordera ce derby face aux Sang et Or avec la nette intention de se racheter, après la déroute de Harare en ligue des champions d’Afrique. Mais les capés d’Alain Michel feront le nécessaire pour récolter les points qui seront mis en jeu. Les débats seront chauds en cette soirée ramadhanèsque et ça va se jouer sur de petits détails.

Le MCA bat le CRB et s’approche de l’ESS

A la faveur de son précieux succès (1 à 0) réalisé avant-hier soir au stade olympique du 5 Juillet face au CR Belouizdad, lors du match de la 27e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, le Mouloudia d’Alger a repris la 2ème place au classement. Les poulains de Kamel Mouassa ont gagné grâce à leur capitaine Hachoud Abderah-mane qui a marqué l’unique but de la partie sur penalty dans le temps mort de la première mi-temps (45+3’). Les coéquipiers de Chaouchi ont su comment garder cette avance jusqu’au coup de sifflet final. Le MCA est deuxième avec quatre points de retard sur le leader, l’ES Sétif, à trois journées de la fin du championnat. Une victoire bonne pour le moral des Mouloudéens, à 24h de leur départ vers le Swaziland, pour y affronter Mbabane pour le compte de la 3e journée de la phase des poules de la coupe de la CAF. Les Belouizdadis dégringolent à la 9e place avec 36 unités et n’ont pas encore assuré à 100% leur maintien en Ligue 1 Mobilis.

Aomar Moussi