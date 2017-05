La direction revalorisera le salaire de Mouhli...

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

Le président du conseil de gestion de la SSPA/MOB s’est entretenu avec le jeune joueur Mouhli Yanis, dont le contrat court jusqu’à 2018.

Le joueur aurait donné son accord pour prolonger son contrat avec les Vert et Noir de Béjaïa, sachant que la direction s’est engagée à augmenter son salaire qui est actuellement de 7 millions de centimes. Après les belles prestations que Mouhli a réalisées cette saison avec les seniors, les dirigeants du MOB veulent le garder parmi le groupe, pour tirer profit des qualités de ce jeune axial qui a passé toutes ses classes au club.

…Et a négocié avec Yaya

Apres Mouhli, le président Rezki s’est entretenu hier avec Fawzi Yaya qui est en fin de contrat et convoité par plusieurs clubs de la Ligue 1 mobilis. Le sujet de la discussion a tourné autour de l’incident que le fils de Tmezrit a eu avec l’entraîneur Amar Allou, lors du dernier match contre le MCO, et d’un éventuel accord concernant son dû qui aurait atteint 6 mensualités. À noter que le règlement intérieur, signé par la majorité des joueurs, stipule que si le club n’atteint pas son objectif, chaque joueur aura une amputation de 3 mensualités.

Baouali renouvellera pour deux ans

Le plus ancien des joueurs du MOB, Sofiane Baouali, qui s’est entretenu jeudi passé avec le président du conseil de gestion, aurait tout conclu avec ce dernier. En effet, l’on apprendra que le joueur renouvellerait pour 2 ans dans un proche avenir. La direction veut garder certains joueurs, qui formeront l’ossature de l’équipe, et bétablira une liste d’autres à recruter afin de jouer à fond l’accession la saison prochaine. Le recrutement touchera les 3 compartiments et les dirigeants s’activent dès maintenant à cibler certains éléments qui pourraient donner un plus à l’équipe.

Z. H.