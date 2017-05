«Notre seul souci est d’assurer le maintien»

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Pour l’attaquant Thomas Izerghouf, la prochaine rencontre de son équipe face à Médéa, qui se jouera le 7 juin, sera décisive pour la suite du parcours.

La Dépêche de Kabylie : Comment préparez-vous le match face à l’O Médéa?

Thomas Izerghouf : Avec sérieux et concentration. On fera de notre mieux pour assurer la meilleure préparation possible, en prévision de cette confrontation décisive, qu’on compte bien négocier afin de décrocher un bon résultat.

Lors du match amical face aux espoirs, vous avez perdu sur un score lourd, ce qui inquiète vos supporters avant le rendez-vous face à l’O Médéa…

C’est juste un entraînement et nos supporters ne doivent pas s’inquiéter, car le résultat n’est pas important. Ce match d’application a été programmé pour que le groupe reste compétitif et comble ses lacunes, en prévision des prochains rendez-vous. On travaille d’arrache-pied aux entraînements et notre objectif est d’être prêt sur tous les plans, pour les prochaines rencontres qu’on disputera.

Sinon, le championnat observe une trêve, cela vous dérange-t-il ?

Cette trêve n’est pas venue au bon moment pour nous, car on aurait souhaité enchaîner directement après notre victoire face au RCR. Néanmoins, nous sommes obligés de gérer cette situation et de travailler nos insuffisances lors de cet arrêt. On travaillera encore pour qu’on soit plus performants lors des prochains rendez-vous.

Vu votre situation au classement général, la victoire est impérative face à Médéa…

Plusieurs clubs luttent pour assurer leur maintien et de ce fait, les prochains matchs seront très serrés. Il y aura des confrontations entre les clubs qui jouent le maintien et chaque point sera très important. Pour revenir à votre question, c’est clair qu’on doit gagner à Médéa pour augmenter nos chances de maintien. Notre destin est entre nos mains et on ne veut que la victoire, pour faire un grand pas et éviter d’attendre les résultats des autres concurrents.

Après cette rencontre, vous affronterez l’USMBA puis le CRB, qu’avez-vous à dire sur ces deux matchs ?

Le match face à l’USMBA sera compliqué vu qu’on affrontera un club qui veut terminer la saison sur le podium. Mais nous, on joue notre survie en Ligue 1, nous sommes, donc, condamnés à gagner. Même face au CRB, on visera la victoire. Cela dit, on jouera match par match, tout en visant le maximum de points. Notre seul objectif est d’assurer le maintien, car la JSK est un grand club qui mérite de jouer les titres et non la relégation.

L’attaque ne marque pas beaucoup, vous serez appelés à retrouver votre efficacité lors des derniers matchs…

On travaille beaucoup aux entraînements et on fera de notre mieux pour gagner les confrontations restantes. Peu importe celui qui marque, notre objectif est de récolter le maximum de points et d’assurer le maintien. En tout cas, on ne lésinera pas sur les efforts pour atteindre cet objectif et satisfaire nos chers supporters

Entretien réalisé par Mustapha Larfi