«Prêt à rester si…»

Le portier de la JSM Béjaïa, Sofiane Kacem, est l’un des plus anciens joueurs de l’équipe A. Lié au club jusqu’en juin 2018, l’enfant de Texraine souhaiterait prolonger son aventure avec les Vert et Rouge, à condition, dit-il, «de monter une équipe performante, capable de faire revenir la JSMB en Ligue 1 la saison prochaine».

La Dépêche de Kabylie : Quelles sont vos nouvelles ?



Sofiane Kacem : Plutôt bonnes. Je coule des jours tranquilles avec les miens après de durs moments passés avec mon équipe durant toute la saison. Malheureusement, nos efforts ont été mal récompensés, puisqu’on a raté notre objectif d’accession en Ligue 1. Ce qui m’a fait le plus mal, c’est la manière avec laquelle on l’a raté lors des dernières journées du championnat.

Justement, peut-on en connaître les raisons ?

Elles sont multiples. D’abord, on a perdu beaucoup de points chez nous, et puis des paramètres extra sportifs ont fait leur entrée en jeu lors des ultimes journées, nous privant définitivement de la montée. Je dois aussi dire que la motivation financière a fait défaut à la veille de certaines rencontres. Voilà tout. Je dirai que c’est vraiment frustrant, car on voulait réellement procurer du bonheur à nos supporters qui nous ont beaucoup soutenus en croyant en nous.

Vous êtes encore lié au club jusqu’à l’année prochaine. Êtes-vous motivé pour y rester?

Pour être honnête, ce ne sont pas les contacts qui manquent, mais j’ai toujours préféré donner la priorité à mon équipe actuelle avec laquelle j’ai passé de bons moments. Je préfère discuter d’abord avec les dirigeants sur la question de mon argent et sur les objectifs à fixer pour la saison à venir. En un mot, je resterai bien à la JSMB, où je me sens bien, à condition de monter une équipe d’accession pour la saison prochaine.

Propos recueillis par B Ouari.