«Je ne peux tourner le dos au club»

Sofiane Baouali est l’un des éléments qui n’ont pas hésité à accepter de défendre les couleurs des Vert et Noir la saison prochaine en Ligue 2. Dans cet entretien, il répond avec amabilité à certaines questions concernant son accord de prolonger son aventure avec le MOB.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez donné votre accord de principe aux dirigeants du MOB, pour continuer à défendre les couleurs du club la saison prochaine, un commentaire ?



Sofiane Baouali : J’ai eu dernièrement une discussion avec le président Rezki et ce dernier m’a convaincu de continuer l’aventure avec les Crabes. Honnêtement, je n’ai pas le droit de refuser l’offre des dirigeants qui veulent jouer l’accession la saison prochaine et je ne peux tourner le dos au MOB, un club qui m’a tout donné et permis de jouer le haut niveau.

Le fait d’être le joueur le plus ancien du club a-t-il pesé dans ce choix ?

J’ai passé 6 bonnes saisons avec le MOB durant lesquelles j’ai connu des gens merveilleux. J’ai toujours joué à fond et je n’ai jamais triché, ni dans les entraînements, ni lors des matchs, donc ce comportement m’a aidé à gagner la sympathie des supporters avec lesquels j’ai de bonnes relations.

En parlant des supporters, vous avez sûrement un message à leur lancer…

Les Crabes sont connus pour leur amour indéfectible au club, ils sont toujours là pour nous soutenir dans les moments difficiles. J’espère qu’ils seront encore derrière le club la saison prochaine, pour réussir la montée en Ligue 1. De notre part, on fera tout pour atteindre cet objectif.

Entretien réalisé par Z. H.