Le MCA avec 16 joueurs au Swaziland

En prévision du match de la 3e journée de la phase des groupes de la coupe de la CAF, face à Mbabane Swallos, la formation du Mouloudia d’Alger devait s’envoler hier soir vers le Swaziland.

Elle sera attendue cet après-midi sur les lieux. Les Mouloudéens se sont déplacés avec seulement 16 joueurs, pour diverses raisons : Bouhenna et Kacem sont suspendus, tandis que Zerdab, Bouguèche et Seguer sont blessés. Des défections de taille dans le camp du MCA, qui affrontera pour rappel cette équipe de Mbabane vendredi (14h00, heure algérienne). Le coach Kamel Mouassa devra donc composer avec un effectif réduit face à Mbabane, mais il n’a pas le choix. Les camarades de Chaouchi qui ont le vent en poupe, après leur succès face au CRB, sont décidés à enchaîner avec un autre succès en coupe de la CAF, et surtout à préserver leur fauteuil de leader de groupe. Les Mouloudéens qui totalisent quatre points dans leur compte, après avoir réussi un match nul en Afrique du Sud avant de battre le CS Sfax lors de la précédente journée, sont appelés à faire attention à cet adversaire qui a battu le Platinum Stars 4 à 2 lors de la précédente journée. Les protégés de Kamel Mouassa sont animés d’une grande volonté et misent sur un bon résultat au Swaziland pour rester sur leur lancée et faire un grand pas vers la qualification au prochain tour. Le coach Mouassa aura devant lui trois jours pour préparer son équipe, avant d’affronter Mbabane, vendredi.

«Mbabane, une équipe à prendre très au sérieux»

Le driver du Mouloudia d’Alger, Kamel Mouassa, s’est dit optimiste : «Nous allons faire le déplacement au Swaziland avec un moral au beau fixe, surtout après notre victoire contre le CR Belouizdad (1-0) dans le cadre de la mise à jour de la Ligue 1». Et de conclure : «J’ai une bonne idée sur Mbabane pour l’avoir vu à l’œuvre lors de son précédent match. C'est une équipe à prendre très au sérieux. Elle possède des attaquants vifs et rapides qui risquent de nous poser de sérieux problèmes».

A. M.