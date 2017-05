Rétrospective de la saison 2016-2017

Par DDK | Il ya 57 minutes | 136 lecture(s)

Quinze jours après la fin du championnat régional 2 (groupe A) version 2016/2017, c’est l’heure des bilans pour les différents clubs de cette division.

Cette dernière aura livré ses secrets avec l'accession de l’USMDBK en Régionale 1, et la relégation de l'O Akbou, le HC Aïn Bessem et le CRB Issers en division honneur, à l'issue de cette saison sportive. Également Riche en buts, cet exercice footballistique aura été, néanmoins, marqué par un arbitrage contesté et une violence dans les stades. Bien que certaines équipes aient surpris et d'autres déçu, il faut, toutefois, reconnaître que la lutte a été serrée surtout dans le bas du tableau, où le suspens à duré jusqu’au bout. Les seize pensionnaires de ce palier ont, donc, droit à un repos mérité qui durera jusqu’au mois de septembre. Une intersaison qui permettra aux dirigeants et staffs techniques des différents clubs de dresser les bilans qui s’imposent et en tirer les enseignements nécessaires.

566 buts inscrits en 480 matchs

Les seize clubs qui ont animé ce championnat ont inscrit cette saison 566 buts en 480 rencontres, soit une moyenne de 1.17 buts par match, dépassant le nombre de buts de la précédente saison d’une seule réalisation. A signaler que la 6e journée fut la plus offensive, puisque 26 buts y ont été inscrits. Et c’est, évidemment, à domicile que les clubs ont été plus efficaces, avec 358 réalisations sur 480.

USM Draâ Ben Khedda : Un finish en apothéose

Les Debekois ont terminé la saison sur la plus haute marche du podium avec l’art et la manière. En effet, les hommes de Hocine Kaci ont dominé, de bout en bout, ce palier en remportant vingt victoires en trente journées de championnat, en ne concédant, toute la saison durant, que quatre défaites et six nuls. Il y a lieu de souligner que l’écart le séparant de son dauphin, le CRB Kherrata, est de quinze points. Un écart considérable, un parcours et une accession des plus méritoires.

CRBK, ESBG et JS Bordj Menaïel, trois sérieux outsiders

En bonne position depuis le début de la compétition, ces trois outsiders ont longtemps figuré parmi les principaux animateurs de ce championnat avant d’abdiquer dans la course au fauteuil, comme en témoigne le nombre de points les séparant du leader. Les Ciel et blanc de Mirabeau, puisque c’est d’eux qu’il s’agit, ont, en effet, fait preuve de régularité, distançant, du coup, leurs plus sérieux concurrents. Au final, la formation de Kherrata a pris la seconde place avec 15 matchs gagnés, 6 nuls et 9 perdus. La JS Bordj Menaïel a terminé, elle, troisième avec 14 victoires, 6 nuls et 10 défaites et enfin. Enfin, l’ESBG s’est classée en quatrième position avec 12 victoires, 7 nuls et 11 défaites.

Le HC Aïn Bessem et l’Olympique Akbou : Une relégation pressentie

Il faut dire que ces deux équipes ont, dès le début du championnat, consommé leur relégation du fait qu’aucun progrès n’a été enregistré tout au long de la saison. En réalisant un parcours des plus catastrophiques avec seulement 11 points au compteur pour le HCAB (3 victoire 4 nuls et 21 défaites), 29 pour l’Olympique d’Akbou (9 victoires 2 nuls et 18 défaites) et 38 pour le CRB Issers (14e), ces formations ont occupé continuellement le bas du classement et n’ont jamais pu s’éloigner de cette zone. Elles évolueront, par conséquent, en division inférieure la saison prochaine. À signaler qu’actuellement, le HC Aïn Bessam et l’O Akbou sont en train de vivre l’une des crises les plus difficiles de leur histoire.

Violence et huis clos

La saison 1016/2017 a été marquée par des matches à huis clos infligés par la ligue régionale d’Alger. La violence dans les enceintes sportives a également pris des proportions inquiétantes. Des actes de vandalisme, bagarres et jets de projectiles sont devenus le lot quotidien dans nos stades.

La valse des entraîneurs encore et toujours

A l'instar de la précédente édition, l'instabilité au niveau de la barre technique a pris des proportions inquiétantes cette saison. Certains clubs de ce groupe ont changé d'entraîneur au moins une fois avec, en tête, l’ES Timezrit qui détient le record en matière d'instabilité avec 4 techniciens, puis l’OS El Kseur avec trois entraîneurs et enfin l’USM Béjaia et Gouraya avec deux entraîneurs.

Samy H.