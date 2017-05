Par DDK | Il ya 56 minutes | 99 lecture(s)

Le secrétaire général de l’USS, Kamel Touabtia, est considéré dans l'entourage du club comme la cheville ouvrière et l'un des artisans de cette accession.

La Dépêche de Kabylie: Quel est votre sentiment après cette accession historique ?



Kamel Touabtia : Ma joie est immense après cette accession dont nous avons tant rêvé. Nous sommes très heureux d'avoir réalisé un tel exploit et d'avoir réussi cet objectif, le meilleur cadeau à offrir à nos supporters. C’est le fruit d’un travail de longue haleine qu’on a commencé depuis cinq années. Certes, ça n’a pas été facile devant des équipes très motivées et qui avaient les mêmes conditions que nous. Une saison où nous avons mis le paquet pour atteindre cet objectif. Je dois vous dire que la saison a été très difficile pour nous, mais nous avons été récompensés à la mesure des efforts que nous avons consentis.

Ça a été difficile, n’est-ce pas ?

Effectivement, mais les joueurs étaient déterminés voir hyper motivés. Ils se sont dépensés sans compter pour prouver que nous avons une équipe capable de relever le défi devant des concurrents de valeur tels que le SRB Tazmalt et le SS Sidi-Aïch.

Vous avez réalisé un excellent parcours…

Effectivement, cette accession est le résultat du parcours que nous avons réalisé depuis le début de l'exercice. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : vingt et une victoires en trente matches, ce n'est pas à la portée du premier venu. L'accession a été notre principal objectif depuis le début et on l'a réussi, c'est le plus important pour nous. Le mérite de cette accession revient à l'ensemble du club, staff technique, dirigeants, supporters et surtout les joueurs qui ont fait preuve de sérénité et d'application sur le terrain.

A quel niveau de la compétition avez-vous senti que l’USS allait accéder ?

C’était juste après notre difficile victoire face au club voisin de la JS Ighil Ouazzoug, où on avait gagné 3-2 et puis on a confirmé ça à Tazmalt face au SRBT où on avait rencontré beaucoup de difficultés, mais en fin de compte, on est revenus avec un point qui valait son pesant d’or. A partir de là, nous avions notre destin entre les mains.

Quelles sont les ambitions du club à présent ?

Sans ambition, rien n'est possible dans le monde de la compétition, qu'elle soit sportive ou autre. Notre objectif est de maintenir cette dynamique. On visera une seconde accession de suite.

Comptez-vous renforcer le club avec de nouvelles recrues?

Naturellement. Pour bousculer la hiérarchie au sein d'une division qui n'est pas facile à jouer, on compte recruter des joueurs d'expérience pour donner justement un plus au groupe.

Un mot pour terminer…

Je dédie cette accession à feu Adrar Madjid, notre ancien vice-président décédé l’année dernière. Je remercie l’APC de Bejaïa, ainsi que la DJS et l’APW pour leur aide au club, les joueurs pour leurs sacrifices, tous les membres du comité directeur qui ont souffert durant toute la saison et tout le staff technique. Je tiens également à remercier la Dépêche de Kabylie qui nous a accompagnés durant toute la saison et tous ceux qui nous ont aidé de près ou de loin. Entretien réalisé par

Samy. H.