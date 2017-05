«Le coach peut compter sur moi face à Médéa»

Par DDK | Il ya 56 minutes | 86 lecture(s)

Le jeune meneur de jeu kabyle Anis Renaï affirme que sa blessure n’est qu’un mauvais souvenir. S’entraînant d’arrache-pied, l’enfant de Mirabeau veut jouer le prochain match face à l’O Médéa. À propos de cette rencontre, il estime que son équipe est condamnée à réussir un bon résultat.

La Dépêche de Kabylie : Comment préparez-vous le match face à l’O Médéa ?



Anis Renai : Convenablement. Les joueurs se donnent à fond aux entraînements. Chacun fait de son mieux pour assurer la meilleure préparation possible en prévision de cette importante confrontation.

Vous avez joué quelques minutes face au RCR, peut-on dire que votre blessure n’est qu’un mauvais souvenir ?

Dieu merci, je ne ressens, présentement, plus de douleur. Cette blessure n’est, effectivement, qu’un mauvais souvenir. Actuellement, je travaille d’arrache-pied afin de revenir à mon meilleur niveau. En tout cas, je ne lésinerai pas sur les efforts pour atteindre ma forme optimale, car je veux aider mon club. Je me sens bien et je ferai tout pour aider mes équipiers, si le coach décide de me faire jouer face à l’O Médéa.

Le championnat observe une trêve, qu’avez-vous à dire sur ce point ?

On doit profiter de cet arrêt pour travailler nos insuffisances. Avec une bonne préparation, l’équipe ne sera que plus performante. Nous sommes concentrés sur le prochain match face à Médéa qu’on veut bien négocier, pour améliorer notre classement.

En parlant de ce match, comment le voyez-vous ?

C’est un rendez-vous très important pour nous, vu notre position au classement général. On doit impérativement réaliser un résultat positif pour augmenter nos chances de se maintenir en Ligue 1 Mobilis. La rencontre sera, certes, difficile, toutefois, on la jouera avec la ferme intention de finir victorieux. Conscients de ce qui les attend, les joueurs sont déterminés à tout faire pour assurer le maintien.

On vous laisse le soin de conclure…

Je saisis cette occasion pour remercier infiniment tous ceux qui m’ont soutenu lorsque j’étais blessé. Je les rassure, je ferai le nécessaire pour être à la hauteur. Je demande aussi à nos supporters de rester derrière l’équipe qui a besoin d’eux. Je leur promets qu’on fera tout notre possible pour décrocher des résultats satisfaisants.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi