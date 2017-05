Pression sur Boualem Tiab

Par DDK | Il ya 2 minutes | 1 lecture(s)

Alors que la direction du club attend toujours la subvention des autorités locales (DJS), de l’ordre de quatre milliards de centimes, les joueurs, eux, s’impatientent d’empocher leur dû.

Ces derniers menacent même, du moins pour certains d’entre eux, de saisir la CRL, «pour faire valoir leurs droits». Ce qui met les responsables du club dans l’embarras. Mais ce qui semble irriter le plus les joueurs de la JSMB, c’est la récente déclaration du président du CSA, Zahir Guellati, à travers laquelle il a fait savoir qu’ils (les joueurs, ndlr) auront deux mois de salaire de moins sur la totalité de leur argent, en raison de l’échec de l’objectif d’accession du club. Ce qui a d’ailleurs été confirmé, hier, par le chargé de communication du club : «Effectivement, il est stipulé clairement dans le règlement intérieur du club, signé et approuvé par les joueurs, que dans le cas où la JSMB n’accède pas en Ligue 1, tous les joueurs de l’équipe A auront deux salaires en moins». Au sujet de cette fameuse subvention, qui tarderait à renflouer la trésorerie du club, notre interlocuteur fera savoir : «J’ai eu le président du CSA hier soir au téléphone, il m’a fait savoir qu’elle (la subvention, ndlr) n’est toujours pas arrivée dans les caisses du club. Les joueurs sont censés se montrer compréhensifs, car même les autres employés du club ne sont pas encore payés (...)». Il y a lieu de signaler, enfin, que tous les joueurs de l’équipe première sont liés au club jusqu’en juin 2018, hormis le quatuor Lahlouh - Bouzera - Doumi - Zerrouki qui se trouve en fin de contrat. Nombre d’entre eux font actuellement l’objet de convoitises de certains clubs des ligues 1 et 2, dont Ouanes, Drifel, Kacem et Allali.

B Ouari.