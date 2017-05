Rezki négocie une séparation à l’amiable

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

La direction du MOB s’active, ces jours-ci, pour assainir la situation financière de certains joueurs susceptibles d’être libérés ou retenus pour la saison prochaine.

C’est dans cette optique que le président du conseil de gestion du MOB, Mustapha Rezki, s’est entretenu, hier, avec le trio recrutés lors du mercato hivernal. Il s’agit de Boulemdaïs, Boucherit et le gardien Hamzaoui, avec lesquels il a discuté sur les modalités d’une séparation à l’amiable, en cédant quelques mensualités au profit du club. Le choix de se séparer de ces 3 joueurs serait motivé par le niveau «très médiocre» qu’ils ont affiché lors des matchs auxquels ils ont participé.

Vers le maintien de Lakhdari, Bentayeb et Khadir

Lors de l’entrevue que le président Rezki a eue avec Lakhdari, Bentayeb et Khadir, ces derniers ont été convaincus par le discours du président qui leur a clairement affiché la volonté de la direction de les garder pour la saison prochaine. Les trois joueurs ont donné leur accord de principe et ne trouvent pas d’inconvénients, pour poursuivre l’aventure avec les Crabes, à condition de finaliser et régler certains détails concernant le contrat reliant les deux parties.

Le cas Yaya pas encore réglé

En fin de contrat avec le MOB, Fawzi Yaya est très convoité par plusieurs clubs huppés de la ligue 1 professionnelle. Mais le joueur attend toujours son argent pour décider de sa future destination. Rezki, qui s’est réuni dernièrement avec l’enfant de Timezrit, a eu l’accord de principe du joueur, pour céder une certaine somme d’argent avant son départ, sans pour autant arriver à s’entendre sur le nombre de mensualités à céder. Ainsi, le président Rezki attend le retour de l’étranger du président de la SSPA/MOB, Amar Boudiab, «seul capable de convaincre Yaya à céder une certaine somme d’argent au profit du club», dit-on.

Les fonctionnaires régularisés aujourd’hui ou demain

Apres l’assainissement des situations financières des joueurs, la direction songe à régulariser les fonctionnaires du club qui ne sont pas payés depuis maintenant 10 mois. D’après une source, ils toucheront aujourd’hui ou au plus tard demain 3 mensualités chacun.

Z. H.