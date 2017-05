Alcaraz annoncera sa liste demain

Par DDK | Il ya 2 minutes | 1 lecture(s)

Le sélectionneur national, l’Espagnol Lucas Alcaraz, va bientôt arrêter la liste des joueurs retenus pour les deux prochains rendez-vous qui attendent les Verts.

Il s’agit de la rencontre amicale face à la Guinée qui se jouera le 6 juin, et de la confrontation, rentrant dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019, face au Togo, prévue le 11 du même mois. Après avoir assisté à des matchs pour superviser quelques joueurs locaux, Alcaraz, qui a même dirigé un stage de la sélection A’, a effectué une tournée en Europe, où il est allé à la rencontre de pas moins de 17 joueurs. De retour en Espagne, il s’est réuni avec ses deux assistants, pour peaufiner la liste des joueurs qui seront convoqués pour le stage qui débutera le 2 juin au centre technique national de la FAF (Sidi Moussa). Le driver des Verts a ratissé large surtout en Europe et compte choisir les meilleurs, en prévision des ces deux confrontations - les premières pour son début d’aventure. Ainsi, Alcaraz compte marquer son territoire dès ses débuts face au public algérien au stade Tchaker de Blida.

Alcaraz face à la presse demain matin

L’annonce de la liste des joueurs retenus pour les deux prochains rendez-vous, sera faite demain matin par le sélectionneur national Lucas Alcaraz, lors d’une conférence de presse qu’il animera au CTN de Sidi Moussa. Les gens de la presse, qui couvriront cette conférence, interrogeront, sans doute, le sélectionneur national sur ses choix de joueurs, tout en évoquant le match amical face à la Guinée, qui constituera une répétition générale pour les Verts avant le match officiel du 11 Juin face aux Togolais, pour le compte de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019. À noter, en outre, qu’Alcaraz aura à animer deux autres points de presse, à l’issue des deux rencontres face à la Guinée et le Togo, prévues respectivement les 6 et 11 juin prochains.

Deux zones mixtes pour les médias

En plus de la couverture de ces trois conférences que l’Espagnol va animer, ce jeudi, puis les 6 et 11 juin prochains, les médias auront droit à deux zones mixtes avec les coéquipiers de Ryad Mahrez pendant ce stage de préparation. La première zone mixte est prévue samedi à Sidi Moussa à 21h45. Les médias auront, ainsi, droit à un quart d’heure, pour s’entretenir avec les joueurs, avant que ces derniers n’entament les entraînements. Une deuxième zone mixte aura, lieu aussi, le 8 juin, c'est-à-dire trois jours avant le match contre le Togo, prévu le 11 du mois prochain. Les journalistes disposeront, également, d’un quart d’heure, pour recueillir des impressions auprès des camarades de Faouzi Ghoulam.

Les joueurs attendus, vendredi, à Sidi Moussa

Tous les joueurs qui seront convoqués pour les deux prochaines confrontations face à la Guinée et le Togo seront appelés à rejoindre le CTN de Sidi Moussa ce vendredi, pour entamer le stage de préparation, sous les ordres de l’Espagnol Lucas Alcaraz. Les Mahrez, Slimani, Ghoulam, Boudebouz et compagnie, en vacances après avoir terminé la saison avec leurs clubs respectifs, sont appelés à replonger dans le bain de la préparation, cette fois-ci avec la sélection nationale, pour entamer ces éliminatoires de la CAN 2019, face au Togo, où la victoire s’impose pour aborder la suite sous de bons auspices et avec beaucoup de confiance et d’assurance.

Zecthi va se réunir avec les joueurs et le staff technique

Le nouveau président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, qui n’a pas rencontré jusque-là les joueurs de la sélection nationale, aura l’occasion, dès vendredi, de se réunir avec eux et discuter des objectifs assignés au nouveau coach national Alcaraz, pour les échéances qui se profilent à l’horizon. Zetchi veut une qualification à la prochaine CAN 2019 et pourquoi pas, une autre qualification au mondial 2018 de la Russie, bien que les chances des Verts soient minimes après leurs mauvais résultats face au Cameroun (1-1) et au Nigéria (1-3). Un tête-à-tête avec le sélectionneur national Lucas Alcaraz et son staff est aussi prévu.

Aomar Moussi