Boudebouz très convoité

Ryad Boudebouz, le meneur de jeu de Montpellier et auteur d’une belle saison (11 buts et 9 passes décisives), est sur le départ cet été. Après l’intérêt que lui a affiché la direction de l’Olympique Lyonnais, puis celle de Newcastle, c’est au tour de la formation allemande Schalke 04 de vouloir s’attacher ses services.

D’après Football 365 Afrique, le joueur est très convoité en cette fin de saison et il est quasi certain qu’il ne restera pas à Montpellier. Le président délégué du club héraultais, Laurent Nicollin, a déclaré : «Un bon de sortie pour Boudebouz ? Il l’a depuis quelques temps. On s’est mis d’accord avec Ryad et son agent. Il a fait une très bonne saison et qu’il mérite d’aller dans un club huppé. Le prix est fixé à 15 millions d’Euros mais c’est négociable». Ryad Boudebouz ne manque pas de contacts, il est aussi convoité en Espagne, où le FC Valence veut l’engager, en prévision de la prochaine saison sportive. En Angleterre, il est pisté par Everton, Newcastle et West Bromwich, alors qu’en France les clubs de Lyon, Lille et Monaco et avec un degré moindre le PSG, sont sur ses traces. Mais jusqu’à preuve du contraire, rien de concret du côté de la direction de Montpellier qui attend un contact officiel pour entamer les négociations avec les clubs prétendants. Ryad Boudebouz est pour rappel sous contrat avec son club jusqu’au 30 juin 2019. Cette somme exigée par les responsables de Montpellier pourrait être revue à la baisse, en vue d’un transfert définitif du joueur de 27 ans, qui veut passer à une autre étape de sa carrière et goûter au haut niveau, en évoluant dans un club qui pourra lui offrir cette possibilité de jouer pour les titres et les compétitions européennes. Boudebouz a déclaré il y a quelques jours : «Le plus important c’est de faire le bon choix. Mon objectif c’est de progresser dans ma carrière parce qu’à mon âge on peut encore le faire, car on arrive à maturité. Je veux aussi aller le plus haut possible et si ça passe par un club en France il n’y aura pas de problème ». Et de conclure : «J’ai envie d’aller le plus haut possible, comme jouer la Ligue des champions. J’ai envie d’entendre la musique de mardi et de mercredi soir. J’ai joué la Coupe du monde et ce sera l’un de mes plus grands regrets de ne pas jouer la Ligue des champions». Ryad Boudebouz est donc bien parti pour être engagé par un grand club qui répondra à ses larges attentes. Les prochains jours nous renseigneront davantage sur sa prochaine destination. Nous y reviendrons…

A. M.