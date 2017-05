«Le maintien avant tout»

Par DDK | Il ya 2 minutes | 1 lecture(s)

Le défenseur kabyle Sofiane Khelili nous parle ici du match face à l’O Médéa, de sa situation au sein du club et des chances de maintien de l’équipe.

La Dépêche de Kabylie : Comment se passe la préparation de la rencontre face à l’O Médéa ?

Sofiane Khelili : Nous la préparons avec un grand sérieux. C’est un rendez-vous très important pour l’avenir de l’équipe. Nous sommes déterminés à bien le négocier, pour améliorer notre position au classement général. La JSK se trouve dans une situation difficile et notre objectif est de l’en sortir.

Vous avez très peu joué… Comment le vivez-vous ?

Il est certain que je veux jouer plus et aider mon équipe, notamment en cette période difficile. Néanmoins, je respecte les décisions du coach, car l’intérêt du club passe avant le mien. Je travaille durement aux entraînements et mon seul objectif est de servir mon équipe dès que le coach fait appel à moi.

Un mot sur le match face à l’O Médéa ?

C’est un match décisif pour la suite du parcours. Nous sommes condamnés à gagner ce match, afin de préserver nos chances de maintien. Certes, la rencontre sera difficile face à une bonne équipe qui pratique du bon football, mais nous avons la ferme intention de gagner cette partie.

Comment voyez-vous vos chances de maintien ?

Notre destin est entre nos mains et nos chances de nous sont intactes. Cependant, il nous faut bien gérer les trois derniers matchs et en récolter le maximum de points. Nous sommes conscients de la difficulté de la tâche. Nos supporters attendent beaucoup de nous et nous ferons tout pour ne pas les décevoir.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi