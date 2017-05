«Il nous reste 14 jours ensemble»

Par DDK | Il ya 2 minutes | 1 lecture(s)

Les Kabyles ont repris le chemin des entraînements, avant-hier soir, pour continuer la préparation du match face à l’O Médéa qui se jouera le 7 juin.

Le coach Rahmouni a saisi cette séance pour discuter longuement avec ses poulains sur plusieurs points concernant le club. En effet, lors d’une réunion tenue aux vestiaires, Rahmouni est revenu sur le match d’application perdu face aux espoirs, la préparation du prochain match face à Médéa, et la nécessité de terminer la saison en force et d’assurer le maintien. D’emblée, il est revenu sur le match d’application face aux espoirs. Tout en exprimant à ses joueurs son mécontentement quant à leur rendement lors de cette joute, il leur a demandé de redoubler d’efforts pour être plus performants à l’avenir : «Je ne suis pas satisfait de votre rendement face aux espoirs. Vous êtes passé à côté lors de ce match. Il faut éviter de jouer de cette manière à l’avenir. Vous avez les moyens de fournir de belles prestations et de réussir de bons résultats», a-t-il lancé à ses poulains.

«On doit réussir un bon résultat face à l’O Médéa»

Outre ce match d’application, le coach Rahmouni a abordé le prochain rendez-vous face à l’O Médéa. Tout en insistant sur l’importance de cette rencontre, il leur a demandé de faire le maximum pour réussir un résultat positif: «Le prochain match face à l’O Médéa sera d’une extrême importance pour la suite du parcours. On joue pour le maintien et nous sommes condamnés à réussir un bon résultat lors de cette confrontation. On doit préparer convenablement ce rendez-vous et faire le tout pour revenir avec un bon résultat», a insisté Rahmouni.

«Je demande pardon si j’ai fauté…»

La relation entre le coach Rahmouni et certains joueurs n’a pas toujours été au beau fixe. Le coach kabyle a saisi cette occasion pour apporter certaines précisions, dans l’intérêt général de l’équipe qui lutte pour assurer son maintien : «Il nous reste encore 14 jours de travail et on doit tout faire pour terminer la saison sur une bonne note. Si j’ai lésé quelqu’un, je lui demande pardon. Le pardon est une vertu», a-t-il dit.

«On doit sauver la JSK de la relégation»

Rahmouni a également abordé le restant des matchs de la saison en cours. Il leur a demandé de faire le maximum, pour bien négocier les trois dernières rencontres et sauver la JSK de la relégation : «Il nous reste encore trois matchs à disputer qu’on doit bien négocier. On doit tout faire pour sauver la JSK de la relégation», a conclu Rahmouni son intervention

