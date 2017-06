Une accession au goût amer

Par DDK | Il ya 1 heure | 146 lecture(s)

De l’avis de l’entourage du club, la montée du MB Bouira en division inter-régions a un goût amer.

Tout a commencé lors de l’avant-dernier match à domicile face au NR Bouchaoui qui a eu lieu devant des gradins presque vides, alors que, lors des précédentes rencontres, le stade affichait complet. Ainsi, cette partie n’a pas été du goût des joueurs, eux qui s’attendaient à voir leurs supporters marquer de leur présence cette dernière confrontation jouée à domicile, et fêter l’accession avec eux.

Le trophée de l’accession pas encore remis

La LRFA n’a pas encore décerné le trophée de l’accession au MBB qui a, pourtant, assuré son billet depuis un bon moment. En effet, les responsables du bureau de la LRF Alger n’ont pas encore effectué le déplacement à Bouira à cet effet. Un rendez-vous raté qui a fait que la fête de l’accession soit un non-événement, surtout devant une affluence faible de supporters. Toutefois, selon un dirigeant du club, le trophée sera décerné prochainement. Ce qui ne fera que plaisir aux joueurs qui attendent, faut-il le souligner, un signe des dirigeants pour percevoir leur argent.

Les joueurs toujours pas payés

C’est l’inquiétude chez les joueurs du MB Bouira qui ont, pourtant, brillamment conduit le club à une accession historique. Ces derniers attendent toujours de percevoir leurs indemnités de plusieurs mois. Les dirigeants tentent de justifier ce retard par «la non disponibilité de l’argent dans la caisse de l’équipe, notamment, en raison du blocage de la subvention octroyée par l’APC de Bouira dans le cadre du BP». Même les entraîneurs, y compris ceux des petites catégories, n’ont pas perçu leurs salaires, apprend-on. Ainsi, la crise est palpable au sein du MB Bouira, dont les dirigeants sont appelés à trouver des sources de financement, afin de régulariser les joueurs et les convaincre de poursuivre l’aventure avec l’équipe, tout en préparant la prochaine saison sportive qui se profile, d’ores et déjà, à l’horizon.

M’hena A.