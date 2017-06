Saison mitigée pour les clubs de Bouira

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Comme leurs aînés, le MB Bouira a brillé cette saison en occupant la première place dans les catégories U 15 et 17 et deuxième en catégorie U20 du groupe C.

En effet, les jeunots des U15, drivés par l’entraîneur Messaoudi Boualem, ont dominé, de bout en bout, le championnat, en terminant à la première place avec 62 points (19 victoires, 5 nuls et aucune défaite), avec à la clé la meilleure attaque (89 buts inscrits) et la meilleure défense (13 buts encaissés), soit une différence de 76 buts. Elle termine aussi à 15 points sur son poursuivant direct, à savoir la JS Bordj Menaïel (47 points). Dans la catégorie U17, entraînée par Cheladi Ahmed, l’équipe termine aussi à la première place avec cinq points d’avance sur son dauphin, le CRB Isser, avec 17 victoires, cinq matchs nuls et deux défaites. Les U17 ont, également, clôturé, leur exercice avec la meilleure attaque (65 buts inscrits) et défense (22 buts encaissés), suivis du CRB Isser et le MC Bouira. Concernant la catégorie U20, drivée par Mahdi Abdi, cette dernière termine à la deuxième place, à trois points du duo de tête, le CRB Tizi-Ouzou et la JS Bordj Menaïel. À priori, c’est l’une des plus remarquables saisons pour le MB Bouira, dont les seniors accèdent en division inter-régions, en dominant le championnat avec 15 points d’écart sur leur dauphin, 21 victoires, six matchs nul et trois défaites. Dans le groupe D, c’est l’autre club de Bouira, l’Entente de Sour El Ghozlane, qui s’est distingué, en terminant à la première place dans la catégorie U20, dépassant d’un point son rival, l’USM Béjaïa. L’équipe de Sour El Ghozlane a remporté 14 matchs, a été tenue en échec six fois et a perdu deux rencontres. La JS M’Chedallah termine, donc, à la troisième place. Dans la catégorie U17, C’est l’ES Timezrit qui termine à la première place, suivie de l’E Sour Ghozlane. Là aussi, la JS M’chedallah s’est classée à la troisième place. Dans la catégorie U15, c’est aussi l’équipe de Timezrit qui termine à la première place, suivie de la JS Akbou. L’ESG arrive en troisième position avec trois points de retard sur le champion. Par ailleurs, la déchéance est du côté du club du HC Aïn Bessem, dont les seniors sont relégués en division de wilaya. A noter, enfin, que le HCAB ainsi que l’ESBG ont terminé la saison à la traîne dans les trois catégories.

M’hena A.