Une juste consécration

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Le CRB Aït R’Zine, l’un des plus anciens clubs de la division Pré-honneur de Bejaïa, a arraché, avec brio, la seconde place au championnat, à l'issue d'un parcours remarquable.

Ce qui lui a permis de faire partie des lauréats qui évolueront, la saison prochaine, dans le palier supérieur. Pour revenir sur le parcours des gars d’Aït R’Zine, force est de constater que le Chabab a réussi l'essentiel, en réalisant le rêve de toute une localité, après avoir arraché une accession historique et amplement méritée pour l'équipe chère au président Feradji Abdenour. A rappeler que le début de la compétition n'a pas été facile pour le CRBA qui a éprouvé des difficultés pour retrouver ses repères, avant de se reprendre lors de la deuxième phase du championnat grâce au travail psychologique entrepris par le staff technique et la mobilisation des dirigeants. Cette mobilisation a permis aux joueurs de chasser le doute et de s’illustrer, assurant, ainsi, cette montée face à la rude concurrence. En effet, armés d'une farouche volonté, les camarades de Hamouche Jugurtha sont allés, malgré la difficulté de la tâche, jusqu'au bout de leurs ambitions. Le CRBA a, donc, bouclé le championnat à la deuxième place, avec 35 points (10 victoires, 5 nuls et seulement une défaite). L'attaque a réussi à secouer trente deux fois les filets adverses, alors que sa défense arrive en seconde position derrière celle du leader, la JSBA, avec 13 buts encaissés. Il faut songer, dès à présent, à la saison prochaine, car la division Honneur est d'un niveau supérieur, estiment les amoureux du club.

Samy H.