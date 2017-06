Tabti et Mammeri s’illustrent en Thaïlande

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Né le 15 janvier 1989, Nadir Tabti est issu de la localité de Teguersift, dans la commune de Fréha (Tizi-Ouzou). Athlète depuis son plus jeune âge, il s’est illustré dernièrement lors d’une compétition internationale de box-thaï, organisée en Thaïlande par la fédération internationale de cette discipline, en remportant la première place.

Makhlouf Mammeri, également son ami, a décroché, lui, la seconde position, et s’est vu décerner le titre de vice-champion du monde. Athlète à la JS Tizi-Ouzou depuis maintenant six années, Nadir Tabti possède un palmarès très riche, étant plusieurs fois champion d’Algérie en box-thaï, mais aussi en kick-boxing. Plusieurs fois médaillé, ce jeune boxeur, plein de courage et de sérieux, veut aller le plus loin possible dans sa discipline préférée, pour peu qu’on mette les moyens nécessaires à sa disposition, souligne-t-il. À noter qu’il a affirmé avoir participé à cette compétition internationale en Thaïlande, en compagnie de son ami Makhlouf Mammeri, avec ses propres moyens, vu que leur club «ne dispose pas des fonds requis à cet effet », affirme-il. Les deux athlètes ont, donc, réussi, malgré le manque de soutien financier, à se distinguer de fort belle manière à l’étranger, et hissé haut les couleurs de drapeau national en Thaïlande. Dans un bref entretient, Nadir Tabti reviendra sur cette consécration : «Je suis un sportif depuis mon enfance. J’ai participé à de différentes compétitions à l’échelle nationale et internationale. Aujourd’hui, dieu merci, j’ai réussi à cueillir le fruit de mon dur labeur. À travers cet exploit, je tiens à dire aux élèves de ma section, que j’ai créée à Fréha, de suivre mon exemple. Seuls le dur labeur, le sérieux et la discipline feront d’eux des athlètes performants», déclare-t-il. Ce champion terminera en ajoutant que son prochain objectif est la participation au challenge international ‘’de plus haut niveau’’, qui va se dérouler cette année en Thaïlande. «Je souhaite y représenter mon pays et ma région. Mais pour ce faire, j’aurais besoin de soutien, j’en profite pour lancer un appel aux autorités concernées, pour qu’elles mettent à ma disposition les moyens requis, avec lesquels je pourrai concrétiser mon rêve et aspirer à arracher la première place à l’échelle internationale».

A Iber.