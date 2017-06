Début de stage demain

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

La sélection nationale entrera en stage de préparation dès demain vendredi au CTN de Sidi Moussa.

Après plusieurs mois de repos suite à la déconvenue en coupe d’Afrique des nations au Gabon, avec une élimination prématurée au premier tour et qui a provoqué la démission de Georges Lekeens, les Verts vont refaire surface avec le déroulement des éliminatoires de la CAN 2019. Les nouveaux responsables de la FAF ont jeté leur dévolu sur l’Espagnol Lucas Alcaraz, ex-coach de Grenade, qui a succédé à Lekeens. Celui-ci a déjà ratissé large, pour dégager sa liste finale qui sera, d’ailleurs, annoncée ce matin, lors d’un point de presse qu’il va animer au CTN de Sidi Moussa. Les camarades de Ryad Mahrez seront donc appelés à préparer leur match officiel face au Togo qui se jouera le 11 juin au stade Mustapha Tchaker (22h). Après avoir fait l’impasse sur les dates FIFA du mois de mars, la sélection algérienne reprend son cheval de bataille, avec comme objectif la qualification à la prochaine CAN 2019 qui aura lieu au Cameroun. Tous les joueurs convoqués à ce stage sont attendus demain, au centre technique national de Sidi Moussa. Alcaraz aura à réunir les joueurs dans la soirée de demain avant l’entame de la préparation, en prévision des deux matchs prévus respectivement les 6 et 11 juin prochains face à la Guinée en amical et au Togo, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la prochaine CAN. Ainsi, le premier test d’Alcaraz à la tête des Verts aura lieu mardi prochain au stade Tchaker face aux Guinéens. Ce sera l’occasion pour le sélectionneur national de voir à l’œuvre son groupe et d’avoir une idée sur le onze idéal, qui en découdra face aux Togolais, le 11 du même mois. Cette rencontre face à la Guinée sera une répétition générale pour les camarades d’Islam Slimani, qui doivent gagner ce match, pour entrevoir la suite du parcours avec assurance et surtout retrouver la confiance, en prévision de la double confrontation face à la Zambie, dans le cadre des qualifications au Mondial 2018 de la Russie. Les Taider, M’Bolhi, Ghoulam, Brahimi et Cie auront, donc, devant eux une dizaine de jours pour préparer la confrontation face au Togo. Ce stage sera une première pour de nouveaux joueurs qui seront convoqués par Alcaraz et qui feront leur baptême du feu chez les Verts et d’autres qui referont surface. Enfin, il n’est pas à écarter de voir d’autres éléments écartés du groupe.

Aomar Moussi