L’ESF Amizour accède en Nationale 1

Il ya 1 heure

Les joueuses de l’Étoile sportive féminin d’Amizour, évoluant en régionale groupe centre- ouest, viennent de décrocher leur billet en nationale 1, après un parcours marqué par une invincibilité.

Elles ont, en effet, su assurer leur accession, après leur succès au play-off, disputé à Bouira devant le FC Casbah par le score de 2 à 1. Deux buts signés par Dris Samira et Yahiaoui Dihia. Une accession méritée après tous les efforts déployés durant toute la saison. A rappeler que personne n’avait misé, en début de saison, sur ce petit club d’Amizour, pour être l’heureux promu en nationale 1. Les filles de Salah Oudjedoub ont dominé le championnat régional groupe centre-ouest, avec notamment une exceptionnelle série de 9 matchs sans défaite. L’ESFA a bouclé ce championnat avec 16 points, soit à quatre points de son concurrent, l’ASD Tizi-Ouzou, pour 6 victoires, trois nuls et aucune défaite. Avec la meilleure attaque du championnat, les coéquipières de la meilleure de Fouzia Bakli ont réussi à secouer 18 fois les filets adverses et n’ont encaissé que deux buts. Cette consécration n'est pas due au hasard, mais bel et bien aux fruits d'un travail conjugué et au sérieux des joueurs et aux conceptions méthodiques de l'entraîneuse Belala Nadia, sans oublier le soutien des parents des joueuses. Ainsi, les coéquipières de Yahiaoui Dihia ont dû suer et batailler dur, en écartant sur leur chemin vers l’accession d’autres prétendantes au titre. Le mérite de cette accession revient aux joueurs ainsi qu’aux staffs technique et administratif. La saison prochaine, les joueuses de l’ESFA ne comptent pas faire de la figuration dans le palier supérieur. À noter, pour la fin, que cette équipe d’Amizour sera le troisième porte-drapeau de la wilaya de Béjaïa dans l'élite du football féminin.

