«Tout le monde sera payé après le 10 juin»

Par DDK

Par souci de clarté, la direction de la JSM Béjaïa a rendu public, avant-hier soir, un communiqué à travers lequel elle informe les amoureux du club ainsi que l’opinion publique que «tous les employés, joueurs ainsi que les créanciers seront tous payés après la date du 10 juin», lit-on d’emblée dans ledit document.

Plus loin, il est ajouté qu’«une fois la situation financière apurée, il sera procédé à la tenue de l’assemblée générale ordinaire (AGO) du club amateur pour la présentation des bilans moral et financier». Une AGO qui s’annonce, au demeurant, houleuse et surtout capitale pour la grande famille de la JSMB qui aura à débattre de l’imbroglio qui caractérise la situation administrative des organes de gestion du club (SSPA et CSA), après l’annonce de démission faite par le boss Boualem Tiab et les membres du bureau directeur. De leur côté, les inconditionnels de la JSMB, qui craignent pour le devenir de leur club chéri, redoutent le scénario de l’été 2015 durant lequel, se souvient-on encore, le club n’avait entamé la préparation de la nouvelle saison sportive qu’une semaine avant son coup d’envoi, avec notamment un recrutement de joueurs fait à tour de bras.

B Ouari.