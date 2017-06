«Face à Médéa, seule la victoire compte»

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Le milieu de terrain Nassim Yettou nous parle dans cet entretien de la préparation du match face à l’O Médéa et des chances de maintien de l’équipe.

La Dépêche de Kabylie : Comment gérez-vous cette trêve ?



Nassim Yettou : On travaille dans la sérénité et les joueurs se donnent à fond aux entraînements. On veut assurer une bonne préparation et terminer la saison sur une bonne note. D’importants rendez-vous nous attendent et notre seul objectif est de bien les négocier pour assurer notre maintien

Votre défaite devant les espoirs préoccupe vos supporters…

C’était juste un match d’application, mais ce fut un bon test devant des Espoirs très volontaires. En dépit du résultat, ce fut une occasion pour garder le rythme de la compétition et corriger nos erreurs. On continuera à travailler pour être plus performants. On ne lésinera pas sur les efforts pour terminer la saison en force et assurer notre maintien parmi les clubs de l’élite.

De l’avis des observateurs, vous affichez une forme éblouissante et vous êtes régulier dans votre rendement…

Je travaille durement et mon seul objectif est de servir mon club. Je continuerai à travailler car je veux terminer la saison en force. Inchallah, on réalisera de belles choses et tirer le club vers le haut lors des matchs restants du championnat

L’équipe est dans l’obligation de gagner face à Médéa, n’est-ce pas ?

Ce match sera un tournant et on doit bien le négocier. Une grande concurrence est attendue entre plusieurs clubs qui jouent le maintien. Cependant, notre sort est entre nos mains et nous ferons tout pour assurer le maintien sans attendre les résultats des autres clubs. Nous visons la victoire dans tous les matchs qui nous restent. Inchallah, avec le soutien de nos fans, la JSK se maintiendra en Ligue 1.

Après Médéa, vous affronterez l’USMBA puis le CRB…

Comme je viens de vous le dire, tous les matchs sont très importants. Cependant, nous nous concentrons sur un match à la fois et pour le moment, nous préparons celui de mercredi prochain à Médéa. Nous devons gagner celui-là d’abord. Nous y travaillons avec sérieux.

Propos recueillis par M. L.