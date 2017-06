Les travaux de pose du tartan presque achevés

Par DDK | Il ya 31 minutes | 81 lecture(s)

Bonne nouvelle pour les sportifs de la commune de Frikat et les footballeurs en particulier : les travaux de pose du tartan au stade de la localité sont presque achevés.

Il ne reste que quelques retouches, pour qu’il soit réceptionné, apprend-on. Les responsables de l’AS Imezgharen sont donc naturellement contents de cette nouvelle, puisque les jeunes de l’AS Imezgharen et les Seniors n’auront pas à se déplacer à Draâ El-Mizan ou à Tizi Gheniff, pour accueillir leurs adversaires respectifs. Après plusieurs saisons durant lesquelles l’AS Imezgharen jouait en déplacement tous ses matchs, c’est, enfin, la délivrance pour cette équipe, qui aura l’aubaine de se produire devant ses supporters et sur ses bases. Même les objectifs du club pourraient être revus à la hausse et le rêve de l’accession sera, désormais, permis, pour les poulains de Rachid Maâtki qui ont, rappelons-le, raté cet objectif lors des trois précédentes saisons. Ce n’est donc que partie remise et les gars de Frikat qui comptent rebondir et réussir de meilleurs résultants, en recevant les équipes adverses at home. C’est en tout cas le souhait des nombreux amoureux du club. À rappeler qu’à l’issue de cette saison, les poulains de Maâtki ont terminé sur le podium, sans qu’ils ne parviennent à s’offrir l’accession en division honneur. Cette dernière a été arrachée par l’ES Assi Youcef, qui, faut-il le noter, a réussi une vraie démonstration de force dans son groupe, en dominant en long et en large ses adversaires.

M. B.