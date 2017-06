«Notre accession est amplement méritée»

Par DDK | Il ya 30 minutes | 64 lecture(s)

La joueuse de l’ESF Amizour Dihia Yahiaoui revient dans cet entretien qu’elle nous a accordé sur l’accession en division une.

La Dépêche de Kabylie : Qui est Yahiaoui Dihia ?



Yahiaoui Dihia : Je suis née le 18 avril 1995 à Sidi-Aïch. J’ai commencé à taper au ballon à l’âge de 4 ans, comme tous les jeunes de mon quartier. Je me souviens qu’à cette époque là, il y avait mon cousin Nacer qui était entraîneur de SSSA, il nous donnait à chaque fois le ballon pour nous amuser. J’étais la seule fille parmi les jeunes du quartier à jouer au football au stade de l’Amitié de Sidi-Aïch. C’est comme ça que j’ai appris à aimer ce sport. J’ai continué à jouer avec les garçons chaque après-midi. Plus tard, j’ai signé ma première licence avec les U17 de l’ASFW Béjaïa en 2010, où j’ai évolué pendant trois années. J’ai joué avec les U20, tout en étant U17, la finale de coupe d’Algérie qu’on avait d’ailleurs perdue face à l’ASE Alger. Durant les saisons 2013/14 et 2014/2015, j’ai porté les couleurs du CF Akbou, puis en 2015/2016, j’ai rejoint le FC Béjaïa, avant de venir à l’ESF Amizour en 2016.

On imagine votre joie après cette accession en Nationale 1…

Elle a été immense, surtout que nous y (accession) avons longtemps cru. Ce sacre, nous l’avons décroché au prix d’un effort considérable. Je pense qu’on l’a amplement mérité. Je suis contente pour mes camarades et tout le staff de l’ESFA et surtout pour la population d’Amizour et toute la vallée de la Soummam.

Décisif face au FC Casbah, ce qui a permis à votre équipe d’accéder …

Non seulement j’ai marqué le second but de la victoire, mais j’ai aussi délivré une passe décisive à ma camarade Dris qui a ouvert le score.

Surtout que vous avez été l’auteure du but Pouvez-vous décrire ce but ?

J’ai récupéré le ballon à la hauteur des 35 mètres, puis j’ai avancé de quelques pas, j’ai levé la tête et en voyant la gardienne adverse sortir de sa cage je l’ai lobé à la hauteur des 32 mètres. Je n’oublierai jamais ce but. D’ailleurs, c’est le meilleur de toute ma jeune carrière.

Après ce sacre, quelle est votre ambition personnelle ?

Je n’oublierai jamais mon passage à l’ESFA et cette ambiance conviviale que nous avons vécue tout au long de la saison qui vient de s’achever. Mais je ne cache pas que mon ambition personnelle est de jouer en Europe.

On croit savoir que vous êtes convoitée par plusieurs équipes, est-ce vrai?

Effectivement, j'ai reçu plusieurs offres que je ne peux divulguer pour le moment, car je n'ai encore rien décidé. Je donnerai, certes, la priorité à mon équipe, mais je serai, également, disposée à étudier toutes les offres qui se présenteraient à moi.

Selon nos informations, vous avez également reçu une offre d’un club français…

Je crois que cette information vous l’avez eue de la part de mon père. C’est exact, j’au eu une proposition du club de Limoge, évoluant en National. Son président, qui veut que son équipe accède en D2, a effectivement, pris attache avec moi.

Et qu'avez-vous décidé?

Pour l’instant, je suis en train de prendre quelques jours de repos. On aura le temps d’étudier toutes les offres et prendre la décision qu’il faut concernant mon avenir. Mais je vous promets que si cela se concrétise, la Dépêche de Kabylie en aura l’exclusivité.

Vous êtes l’une des meilleures joueuses, mais vous n’avez toujours pas été sélectionnée en Équipe nationale…

C’est exact, mais c’est une question à poser au sectionneur national, M. Chikhi. Cela dit, cette non-convocation me pousse à travailler davantage pour progresser

On vous laisse le soin de conclure…



Je remercie mes parents, mais surtout les entraîneurs Boualem Oukaci et Bouzit Kamel, car c’est grâce à eux que j’ai aimé et pratiqué ce sport. Je dédie cette accession, en premier lieu, à mes parents qui m’ont toujours soutenue notamment dans les moments difficiles et à mon frère Nacer. En deuxième lieu, au staff technique, notre coach, Bellala Nadia, au président Salah Oudjedoub, à nos dirigeants et à toutes mes camarades et merci à votre journal

Entretien réalisé par Samy H.